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المنتخب الكويتي يخطف تعادلا ثمينا من الأردن

9/5/2024 7:27:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عمان‭ (‬الأردن‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬خطف‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬تعادلا‭ ‬ثمينا‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬الأردني‭ ‬1‭ ‬1‭/‬،‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بتصفيات‭ ‬أمم‭ ‬آسيا‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا‭.‬

وتقدم‭ ‬موسى‭ ‬التعمري‭ ‬للمنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬13،‭ ‬وأدرك‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بهدف‭ ‬أحرزه‭
‬يوسف‭ ‬ناصر‭ ‬السلمان‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭.‬

وأقيمت‭ ‬مباراتان‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬حيث‭ ‬تعادل‭ ‬المنتخبان‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬والفلسطيني‭ ‬سلبيا،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬العماني‭ ‬1‭ / ‬صفر‭.‬

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