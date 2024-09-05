المنتخب الكويتي يخطف تعادلا ثمينا من الأردن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عمان (الأردن) - (د ب أ): خطف المنتخب الكويتي تعادلا ثمينا في الدقائق الأخيرة أمام مضيفه الأردني 1 1/، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بتصفيات أمم آسيا لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
وتقدم موسى التعمري للمنتخب الأردني في الدقيقة 13، وأدرك المنتخب الكويتي التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني بهدف أحرزه
يوسف ناصر السلمان من ضربة جزاء.
وأقيمت مباراتان من المجموعة في وقت سابق من اليوم الخميس، حيث تعادل المنتخبان الكوري الجنوبي والفلسطيني سلبيا، فيما فاز المنتخب العراقي على نظيره العماني 1 / صفر.
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