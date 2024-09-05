السعودية تتعادل مع إندونيسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أهدر‭ ‬منتخب‭ ‬السعودية‭ ‬نقطتين‭ ‬ثمينتين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشواره‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬بالتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2026‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭.‬

واكتفى‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭ / ‬1‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الإندونيسي،‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمجموعة،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬أيضا‭ ‬فوزا‭ ‬كاسحا‭ ‬لمنتخب‭ ‬اليابان‭ ‬7‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬الصين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اقتنص‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬انتصارا‭ ‬ثمينا‭ ‬1‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭. ‬وتربع‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬أمام‭ ‬أقرب‭ ‬ملاحقيه‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين،‭ ‬المتساوي‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬رصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬جاء‭ ‬المنتخبان‭ ‬الإندونيسي‭ ‬والسعودي‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬فيما‭ ‬تواجد‭ ‬منتخبا‭ ‬أستراليا‭ ‬والصين‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الخامس‭ ‬والسادس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بلا‭ ‬نقاط‭.‬

وتقدم‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا‭ ‬بهدف‭ ‬مباغت‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬راجنار‭ ‬أوراتمانجوين‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬19،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬مصعب‭ ‬الجوير‭ ‬أحرز‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭.‬