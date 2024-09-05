السعودية تتعادل مع إندونيسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض - (د ب أ): أهدر منتخب السعودية نقطتين ثمينتين في بداية مشواره بالمجموعة الثالثة في الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي ستقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
واكتفى المنتخب السعودي بالتعادل 1 / 1 مع ضيفه الإندونيسي، اليوم الخميس، في الجولة الافتتاحية للمجموعة، التي شهدت أيضا فوزا كاسحا لمنتخب اليابان 7 / صفر على ضيفه منتخب الصين، في حين اقتنص منتخب البحرين انتصارا ثمينا 1 / صفر على مضيفه منتخب أستراليا. وتربع منتخب اليابان على قمة ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب البحرين، المتساوي معه في رصيد 3 نقاط، بينما جاء المنتخبان الإندونيسي والسعودي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة، فيما تواجد منتخبا أستراليا والصين في المركزين الخامس والسادس على التوالي بلا نقاط.
وتقدم منتخب إندونيسيا بهدف مباغت حمل توقيع راجنار أوراتمانجوين في الدقيقة 19، غير أن مصعب الجوير أحرز هدف التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
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