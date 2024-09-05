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الإمارات تفاجئ قطر

9/5/2024 7:27:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فاجأ‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬مضيفه‭ ‬القطري‭ ‬بطل‭ ‬آسيا‭ ‬وفاز‭ ‬عليه‭ ‬3‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬للدور‭ ‬الثالث‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬وتقدّم‭ ‬‮«‬العنابي‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الحسن‭ (‬38‭)‬،‭ ‬ليرد‭ ‬‮«‬الأبيض‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حارب‭ ‬عبدالله‭ (‬68‭) ‬وخالد‭ ‬الظنحاني‭ (‬81‭) ‬وعلي‭ ‬صالح‭ (‬90+4‭). ‬وتصدر‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أوزباكستان‭ ‬وإيران‭ ‬الفائزتين‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬وقيرغيزستان‭ ‬تواليا‭ ‬بالنتيجة‭ ‬1‭-‬0‭. ‬

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