الإمارات تفاجئ قطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة - (أ ف ب): فاجأ المنتخب الإماراتي مضيفه القطري بطل آسيا وفاز عليه 3-1 أمس الخميس في الدوحة، في مستهل منافسات المجموعة الأولى للدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم. وتقدّم «العنابي» عبر إبراهيم الحسن (38)، ليرد «الأبيض» عبر كل من حارب عبدالله (68) وخالد الظنحاني (81) وعلي صالح (90+4). وتصدر المنتخب الإماراتي المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن كل من أوزباكستان وإيران الفائزتين على كوريا الشمالية وقيرغيزستان تواليا بالنتيجة 1-0.
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