أيمن حسين يقود العراق إلى فوز ثمين على عمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

البصرة‭ (‬العراق‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أهدى‭ ‬المهاجم‭ ‬أيمن‭ ‬حسين‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬العراق‭ ‬فوزا‭ ‬ثمينا‭ ‬بهدف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬العماني‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬البصرة،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬للدور‭ ‬الثالث‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

بادر‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬الرافدين‮»‬‭ ‬سريعا‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬الخطورة‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬ضيوفهم،‭ ‬فسدد‭ ‬يوسف‭ ‬أمين‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬كرة‭ ‬أبعدها‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬العماني‭ ‬ابراهيم‭ ‬المخيني‭ ‬إلى‭ ‬ركنية‭ (‬1‭).‬

بعدها‭ ‬بثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬أخطأت‭ ‬رأسية‭ ‬أيمن‭ ‬حسين‭ ‬مرمى‭ ‬المخيني‭ (‬4‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحاول‭ ‬ثانية‭ ‬بالطريقة‭ ‬عينها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نجاح‭ (‬12‭).‬

وأثمرت‭ ‬أفضلية‭ ‬العراقيين‭ ‬استحواذا‭ ‬وصناعة‭ ‬للفرص‭ ‬هدفا‭ ‬بضربة‭ ‬رأسية‭ ‬لحسين‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬نفذها‭ ‬علي‭ ‬جاسم‭ (‬13‭).‬

ولم‭ ‬تغب‭ ‬ردّة‭ ‬الفعل‭ ‬العمانية‭ ‬بعد‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬النتيجة،‭ ‬فحاول‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬المشيفري‭ ‬بضربة‭ ‬رأسية‭ ‬مرتين‭ (‬16‭ ‬و24‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬عصام‭ ‬الصبحي‭ ‬بتسديدة‭ (‬25‭) ‬وحارب‭ ‬السعدي‭ ‬بالطريقة‭ ‬عينها‭ (‬25‭)‬،‭ ‬وأتبعهم‭ ‬جميل‭ ‬اليحمدي‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬بعيدة‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬جلال‭ ‬حسان‭ (‬27‭). ‬

في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬هبط‭ ‬إيقاع‭ ‬المواجهة‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ،‭ ‬فغابت‭ ‬الخطورة‭ ‬الفعلية‭ ‬عن‭ ‬المرميين‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬عمانية‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬والعودة‭ ‬بنقطة‭ ‬إلى‭ ‬مسقط‭.‬

وكادت‭ ‬مساعي‭ ‬لاعبي‭ ‬المدرب‭ ‬التشيكي‭ ‬ياروسلافي‭ ‬شيلهافي‭ ‬تحقق‭ ‬مرادها‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬88‭ ‬عندما‭ ‬سدد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬فواز‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬أنقذها‭ ‬حسان‭ ‬ببراعة‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع،‭ ‬تلقى‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬العماني‭ ‬مرشد‭ ‬العلوي‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬بسبب‭ ‬الخشونة‭.‬

بهذا‭ ‬الانتصار،‭ ‬رفع‭ ‬العراق‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وفلسطين‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭.‬

ويستقبل‭ ‬الأردن‭ ‬ضيفه‭ ‬الكويت‭ ‬لاحقا‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬عينها‭.‬

ويحلّ‭ ‬العراق‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الكويت‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬فيما‭ ‬تستضيف‭ ‬عمان‭ ‬نظيرتها‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬عينه،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭.‬