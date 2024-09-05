اليابان تكتسح الصين بسباعية نظيفة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سايتاما‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اكتسحت‭ ‬اليابان‭ ‬ضيفتها‭ ‬وغريمتها‭ ‬الصين‭ ‬7‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬سايتاما،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وبرز‭ ‬كاورو‭ ‬ميتوما‭ ‬جناح‭ ‬برايتون‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬لفترة‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭ ‬ولم‭ ‬يحمل‭ ‬ألوان‭ ‬بلاده‭ ‬منذ‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬يناير‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬منح‭ ‬لاعب‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬واتارو‭ ‬إندو‭ ‬المضيف‭ ‬التقدم‭ ‬برأسه‭ ‬دون‭ ‬رقابة‭ ‬اثر‭ ‬ركنية‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الحارس‭ ‬وانغ‭ ‬دالي‭ (‬12‭)‬،‭ ‬أعلن‭ ‬ميتوما‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬بقوة‭ ‬أمام‭ ‬خمسين‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬مسجلاً‭ ‬برأسه‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬عن‭ ‬ضائع‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬ريتسو‭ ‬دوان‭ (‬45+2‭).‬

أضاف‭ ‬تاكومي‭ ‬مينامينيو‭ ‬جناح‭ ‬موناكو‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬احترف‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي،‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬متلاعباً‭ ‬بالدفاع‭ (‬52‭ ‬و58‭)‬،‭ ‬ليقضي‭ ‬منطقياً‭ ‬على‭ ‬آمال‭ ‬الصين‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬مرة‭ ‬يتيمة‭ ‬بتاريخها‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬2002‭.‬

أضاف‭ ‬جونيا‭ ‬إيتو‭ ‬لاعب‭ ‬رينس‭ ‬الفرنسي‭ ‬العائد‭ ‬أيضاً‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬ودعتها‭ ‬اليابان‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬الخامس‭ (‬77‭). ‬

وكان‭ ‬إيتو‭ ‬متهماً‭ ‬باعتداء‭ ‬جنسي‭ ‬مزعوم‭ ‬على‭ ‬امرأتين‭ ‬بفندق‭ ‬في‭ ‬أوساكا‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬اتحاد‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬مغادرته‭ ‬البعثة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬قطر‭. ‬لكن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أسقطت‭ ‬التهم‭ ‬بحقه‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬علماً‭ ‬بانه‭ ‬نفى‭ ‬أي‭ ‬مخالفة‭ ‬للقوانين‭.‬

وأنهى‭ ‬الثنائي‭ ‬دايزن‭ ‬مايدا‭ ‬لاعب‭ ‬سلتيك‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬برأسه‭ (‬87‭)‬،‭ ‬وتاكيفوسا‭ ‬كوبو‭ ‬جناح‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الإسباني‭ ‬مهرجان‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬هاجيمي‭ ‬مورياسو‭ (‬90+5‭).‬

وتشارك‭ ‬اليابان‭ ‬بانتظام‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬1998،‭ ‬وأفضل‭ ‬نتائجها‭ ‬بلوغ‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬نسخ‭ ‬2002‭ ‬على‭ ‬أرضها،‭ ‬2010،‭ ‬2018‭ ‬و2022‭.‬

وتصدرت‭ ‬اليابان‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬فوزا‭ ‬تاريخيا‭ ‬على‭ ‬استراليا‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وضيفتها‭ ‬إندونيسيا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬في‭ ‬جدة‭. ‬