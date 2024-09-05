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فلسطين تكسب نقطة ثمينة

9/5/2024 7:27:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سيول‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عادت‭ ‬فلسطين‭ ‬بنقطة‭ ‬ثمينة‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بعد‭ ‬تعادلها‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭ ‬مع‭ ‬‮«‬محاربي‭ ‬تايغوك‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬المؤهل‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬ضمن‭ ‬سعيها‭ ‬لبلوغ‭ ‬النهائيات‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭.‬

وفي‭ ‬مشاركتها‭ ‬الأولى‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث،‭ ‬لم‭ ‬ترضخ‭ ‬فلسطين‭ ‬المصنفة‭ ‬96‭ ‬عالمياً‭ ‬أمام‭ ‬المضيف‭ ‬الأحمر‭ ‬المصنف‭ ‬23‭.‬

وتخوض‭ ‬فلسطين‭ ‬مباراتها‭ ‬المقبلة‭ ‬أمام‭ ‬الأردن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬كوالالمبور‭ ‬التي‭ ‬اعتمدتها‭ ‬أرضاً‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬توقّف‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬وعدم‭ ‬ارتباط‭ ‬بعض‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬أندية‭ ‬راهناً‭.‬

رغم‭ ‬العوائق،‭ ‬اعتقد‭ ‬المنتخب‭ ‬الزائر‭ ‬أنه‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬أمام‭ ‬66‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬تامر‭ ‬صيام‭ ‬ألغي‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭ ‬منتصف‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬عرفت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬أيضا‭ ‬مطبات‭ ‬كثيرة‭ ‬مع‭ ‬تعيين‭ ‬رابع‭ ‬مدرب‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭. ‬جاء‭ ‬هونغ‭ ‬ميونغ‭-‬بو‭ ‬الذي‭ ‬درّب‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬أولى‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلينسمان‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬إثر‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬أمام‭ ‬الأردن‭ ‬0‭-‬2‭. ‬وتعود‭ ‬آخر‭ ‬خسارة‭ ‬لزملاء‭ ‬نجم‭ ‬توتنهام‭ ‬الإنكليزي‭ ‬سون‭ ‬هيونغ‭ ‬مين‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬إلى‭ ‬يونيو‭ ‬2013‭.‬

وسنحت‭ ‬أخطر‭ ‬فرصة‭ ‬لكوريا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الشاب‭ ‬لي‭ ‬كانغ‭-‬إن،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬الحارس‭ ‬رامي‭ ‬حمادة‭ ‬تألق‭ ‬أمام‭ ‬لاعب‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭.‬

وبدا‭ ‬التعب‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬فاكتفوا‭ ‬بالهجمات‭ ‬المرتدة‭.‬

أهدر‭ ‬لي‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬ثم‭ ‬حرمه‭ ‬المتألق‭ ‬حمادة‭ ‬مجددا‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬74‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬وجد‭ ‬سون‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬القاتلة‭ (‬87‭)‬،‭ ‬كان‭ ‬عدي‭ ‬الدباغ‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬صناعة‭ ‬هدف‭ ‬فلسطيني‭ ‬صادم‭ ‬للجماهير،‭ ‬لكن‭ ‬تمريرته‭ ‬لوسام‭ ‬أبو‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬انفراد‭ ‬أنقذها‭ ‬الحارس‭ ‬جو‭ ‬هيون‭-‬وو‭ (‬90+2‭).‬

وحافظ‭ ‬لاعبو‭ ‬المدرب‭ ‬التونسي‭ ‬مكرم‭ ‬دبوب‭ ‬على‭ ‬التعادل‭ ‬حتى‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬مواجهتين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وعمان‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬والأردن‭ ‬مع‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬عمّان‭.‬

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