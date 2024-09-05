أوسيمهن إلى غلطة سراي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وجد‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬وهدافه‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسميهن‭ ‬حلا‭ ‬للمشكلة‭ ‬الحاصلة‭ ‬بينهما،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لانتقاله‭ ‬إلى‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خيار‭ ‬الشراء،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلنه‭ ‬الناديان‭.‬

ووصل‭ ‬أوسيمهن‭ ‬إلى‭ ‬اسطنبول‭ ‬في‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح‭ ‬الأولى‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬حشد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬وفق‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬النادي‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭).‬

وأفاد‭ ‬النادي‭ ‬التركي‭ ‬أن‭ ‬أوسميهن‭ ‬سيتقاضى‭ ‬راتبا‭ ‬قدره‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬يورو،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أكد‭ ‬نابولي‭ ‬أن‭ ‬صفقة‭ ‬الإعارة‭ ‬تمتد‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2025،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬توصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬مهاجمه‭ ‬النيجيري‭ ‬بشأن‭ ‬تجديد‭ ‬محتمل‭ ‬لعقده‭ ‬الذي‭ ‬يربطه‭ ‬به‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2027‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬كورييري‭ ‬ديلو‭ ‬سبورت‮»‬‭ ‬عن‭ ‬النيجيري‭ ‬قوله‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬‮«‬الأجواء‭ ‬لا‭ ‬تصدق‭. ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬التواجد‭ ‬هنا‭ ‬ورؤية‭ ‬مرتنز‭ ‬مجددا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬زميله‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬نابولي‭ ‬البلجيكي‭ ‬دريس‭ ‬مرتنز‭ ‬الذي‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭.‬

وكشف‭ ‬النيجيري‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تحدثت‭ ‬معه‭ ‬قبل‭ ‬مجيئي‭ ‬إلى‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

وبات‭ ‬أوسيمهن‭ ‬خارج‭ ‬حسابات‭ ‬نابولي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يدرجه‭ ‬في‭ ‬قائمته‭ ‬لخوض‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لأن‭ ‬ابن‭ ‬الـ25‭ ‬عاما‭ ‬اتخذ‭ ‬القرار‭ ‬بعدم‭ ‬اللعب‭ ‬مجددا‭ ‬للفريق‭ ‬الجنوبي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬النادي‭ ‬جوفاني‭ ‬مانا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭.‬