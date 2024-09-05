أوسيمهن إلى غلطة سراي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما – (أ ف ب): وجد نابولي الإيطالي وهدافه النيجيري فيكتور أوسميهن حلا للمشكلة الحاصلة بينهما، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لانتقاله إلى غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من دون خيار الشراء، وفقا لما أعلنه الناديان.
ووصل أوسيمهن إلى اسطنبول في ساعات الصباح الأولى الثلاثاء، حيث كان في استقباله حشد كبير من مشجعي غلطة سراي وفق مقطع فيديو نشره النادي التركي في حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقا).
وأفاد النادي التركي أن أوسميهن سيتقاضى راتبا قدره 6 ملايين يورو، في حين أكد نابولي أن صفقة الإعارة تمتد حتى 30 يونيو 2025، موضحا أنه توصل إلى اتفاق مع مهاجمه النيجيري بشأن تجديد محتمل لعقده الذي يربطه به حتى يونيو 2027.
ونقلت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» عن النيجيري قوله بعد وصوله إلى تركيا «الأجواء لا تصدق. من الرائع التواجد هنا ورؤية مرتنز مجددا»، في إشارة منه إلى زميله السابق في نابولي البلجيكي دريس مرتنز الذي يدافع عن ألوان غلطة سراي.
وكشف النيجيري «لقد تحدثت معه قبل مجيئي إلى هنا».
وبات أوسيمهن خارج حسابات نابولي الذي لم يدرجه في قائمته لخوض الدوري الإيطالي لأن ابن الـ25 عاما اتخذ القرار بعدم اللعب مجددا للفريق الجنوبي، وفق ما أكد مدير النادي جوفاني مانا في وقت سابق.
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