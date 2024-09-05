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دوبلانتيس يتفوّق على فارهولم

9/5/2024 7:27:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

زوريخ‭ (‬سويسرا‭) ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تغلب‭ ‬نجم‭ ‬القفز‭ ‬بالزانة‭ ‬السويدي‭ ‬أرمان‭ ‬دوبلانتيس‭ ‬على‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬400‭ ‬م‭ ‬حواجز‭ ‬النروجي‭ ‬كارستن‭ ‬فارهولم،‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬م‭ ‬استعراضي‭ ‬في‭ ‬زيوريخ‭.‬

وحقق‭ ‬دوبلانتيس‭ ‬انطلاقة‭ ‬رائعة‭ ‬مسيطراً‭ ‬على‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬بدايته‭ ‬حتى‭ ‬نهايته،‭ ‬مسجّلاً‭ ‬10‭.‬37‭ ‬ثوان،‭ ‬ليحسّن‭ ‬أفضل‭ ‬أرقامه‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬بعشرَين‭ ‬من‭ ‬الثانية‭.‬

قال‭ ‬دوبلانتيس‭ (‬24‭ ‬عاماً‭) ‬المتوج‭ ‬بذهبية‭ ‬أولمبية‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬والذي‭ ‬حطّم‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عشر‭ ‬مرات‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬متحمّس‭ ‬للغاية،‭ ‬أشعر‭ ‬بأني‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة‭ ‬جداً‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬سجّل‭ ‬فارهولم‭ ‬10‭.‬47‭ ‬ثوان،‭ ‬وباعتباره‭ ‬الخاسر‭ ‬سيرتدي‭ ‬أحد‭ ‬قمصان‭ ‬دوبلانتيس‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الماسي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬الخميس‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬للسباق‭ ‬يبلغ‭ ‬9.58‭ ‬ثوان‭ ‬ويحمله‭ ‬الأسطورة‭ ‬الجامايكية‭ ‬أوسين‭ ‬بولت‭ ‬منذ‭ ‬2009‭.‬

قال‭ ‬فارهولم‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حقق‭ ‬انطلاقة‭ ‬رائعة،‭ ‬تهانينا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬الحدث‭ ‬الفريد‭ ‬المنظّم‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الراعية‭ ‬للرياضيَّين،‭ ‬نحو‭ ‬2500‭ ‬متفرّج‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬ليستيغروند،‭ ‬ووصل‭ ‬سعر‭ ‬التذاكر‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬فرنك‭ ‬سويسري‭ (‬118‭ ‬دولارا‭ ‬أمريكيا‭).‬

وبدأت‭ ‬المنافسة‭ ‬بعد‭ ‬جلسة‭ ‬تدريب‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬فارهولم‭ ‬ودوبلانتيس‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬لقاء‭ ‬موناكو‭ ‬الماسي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

قال‭ ‬دوبلانتيس‭ ‬‮«‬قال‭ ‬لي‭ ‬اني‭ ‬سريع،‭ ‬فأجبته‭: ‬فلنتسابق‮»‬‭.‬

قبل‭ ‬فارهولم‭ ‬التحدي‭ ‬بعد‭ ‬ادعاء‭ ‬دوبلانتيس‭ ‬انه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬‮«‬نظراً‭ ‬لكبريائي‭ ‬كان‭ ‬علي‭ ‬قبول‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

ويحمل‭ ‬فارهولم‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬400‭ ‬م‭ ‬حواجز،‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬ذهبية‭ ‬وفضية‭ ‬أولمبيتان‭ ‬ولقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭.‬


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