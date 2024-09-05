اتحاد السلة يكرم أمين السر العام السابق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أشاد القبطان وليد العلوي، رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة بالجهود التي بذلها أحمد يوسف حسين خلال فترة عمله لأكثر من 10 سنوات وتبوئه مركز أمانة السر في الاتحاد والتي امتدت لأكثر من خمس سنوات، متمنياً له التوفيق في مشواره القادم.
جاء ذلك حينما كرم الاتحاد، أحمد يوسف وذلك بحضور القبطان العلوي ونائب رئيس الاتحاد وسام عبدالعزيز باقر.
وقال العلوي «نثمن عالياً كل المجهودات التي قام بها السيد أحمد يوسف، فهو كان عنصراً فعالاً في الاتحاد وساهم بشكلٍ كبير في كل الانجازات التي تحققت في السنوات الماضية، ونحن نعلم كل الجهود التي قام بها أمين السر. ونقدرها ونتمنى له دوام الموفقية في أي موقع سيكون متواجداً فيه».
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