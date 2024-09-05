اتحاد السلة يكرم أمين السر العام السابق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أشاد‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬حسين‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وتبوئه‭ ‬مركز‭ ‬أمانة‭ ‬السر‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬والتي‭ ‬امتدت‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬القادم‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬حينما‭ ‬كرم‭ ‬الاتحاد،‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬القبطان‭ ‬العلوي‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬وسام‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬باقر‭.‬

وقال‭ ‬العلوي‭ ‬‮«‬نثمن‭ ‬عالياً‭ ‬كل‭ ‬المجهودات‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف،‭ ‬فهو‭ ‬كان‭ ‬عنصراً‭ ‬فعالاً‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬وساهم‭ ‬بشكلٍ‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الانجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬ونحن‭ ‬نعلم‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬أمين‭ ‬السر‭. ‬ونقدرها‭ ‬ونتمنى‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬الموفقية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬موقع‭ ‬سيكون‭ ‬متواجداً‭ ‬فيه‮»‬‭.‬