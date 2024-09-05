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منافسات التجديف الشعبي تشعل موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري

9/5/2024 7:27:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستمر‭ ‬فعاليات‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة‭ ‬بإقامة‭ ‬سباقي‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬للقوارب‭ ‬التراثية‭ ‬فئة‭ ‬30‭ ‬قدما‭ ‬والمؤهلين‭ ‬للسباق‭ ‬الختامي‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬السباق‭ ‬الختامي‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬تتنافس‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وكأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وتبدأ‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أولى‭ ‬السباقات‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬لما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬بحارا‭ ‬يمثلون‭ ‬15‭ ‬فريقا‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬يمتد‭ ‬الى‭ ‬مسافة‭ ‬3000‭ ‬متر‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬جسر‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬المياه‭ ‬المحاذية‭ ‬لمتحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬سبت‭ ‬مسؤول‭ ‬مسابقة‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭: ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للمسابقة‭ ‬تعقد‭ ‬اجتماعا‭ ‬تحضيريا‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬السباق‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬أهلية‭ ‬المشاركين‭ ‬وشرح‭ ‬اللوائح‭ ‬والقوانين‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭.‬

وأكد‭ ‬سبت‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬للبحارة‭ ‬تعكس‭ ‬مستوى‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬البحارة‭ ‬يتطلعون‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الموسم‭.‬

ويقام‭ ‬السباق‭ ‬الآخر‭ ‬لقوارب‭ ‬التجديف‭ ‬التراثية‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬20‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬إذ‭ ‬يشمل‭ ‬مسابقات‭ ‬متعددة‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تشتهر‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭ ‬وجعل‭ ‬منها‭ ‬مركزًا‭ ‬إقليميا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬اللؤلؤ‭.‬

وبجانب‭ ‬سباقات‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬للقوارب‭ ‬التراثية،‭ ‬يشمل‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة‭ ‬مسابقة‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المفتوحة‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقة‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ (‬الحداق‭)‬،‭ ‬ومسابقة‭ ‬كتم‭ ‬النفس،‭ ‬وهي‭ ‬فعالية‭ ‬جديدة‭ ‬تقام‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

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