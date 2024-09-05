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اتحاد السيارات يكرم أبطال الموسم

9/5/2024 7:27:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يشهد‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬6‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬أبطال‭ ‬بطولات‭ ‬الأوتوكروس،‭ ‬الدريفت،‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬والتايم‭ ‬أتاك‭ ‬للموسمين‭ ‬2023‭ ‬و2024‭ ‬وذلك‭ ‬بحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭.‬

حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تكريم‭ ‬أبطال‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للأوتوكروس،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬لقب‭ ‬فئة‭ ‬ SA ‭ ‬عبدالله‭ ‬الدوسري،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬حمد‭ ‬البلوشي،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬محمد‭ ‬الدوسري،‭ ‬أبطال‭ ‬فئة‭ ‬ SB ‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬فؤاد‭ ‬رفيق،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬أحمد‭ ‬الجمال،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عبدالله‭ ‬إياد،‭ ‬أبطال‭ ‬فئة‭ ‬ MA ‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬علي‭ ‬المنصوري،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عبدالله‭ ‬السبع،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬مشاري‭ ‬العبري،‭ ‬أبطال‭ ‬فئة‭ ‬ MB ‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالله،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فارس‭ ‬المطيري،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬راشد‭ ‬الأسمري،‭ ‬أبطال‭ ‬فئة‭ ‬ SU ‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬طارق‭ ‬محمود،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬حسن‭ ‬العباسي،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬نجلاء‭ ‬الهاشل،‭ ‬أبطال‭ ‬فئة‭ ‬ UL ‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرامح،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬سلمان‭ ‬عبدالله‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬خالد‭ ‬الجمال‭.‬

وفي‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للدريفت‭ ‬حقق‭ ‬لقب‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬فئة‭ ‬البرو‭ ‬المتسابق‭ ‬البحريني‭ ‬سلمان‭ ‬محمود،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬حسين‭ ‬محمود‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬مشعل‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬فئة‭ ‬سيمي‭ ‬برو‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬عيسى‭ ‬محمود،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عبدالله،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬عادل‭ ‬الصمدي،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬فئة‭ ‬الستريت‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬المتسابق‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬حمد‭ ‬البلوشي‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬سلمان‭ ‬المناعي‭.‬

كما‭ ‬سيتم‭ ‬تكريم‭ ‬أبطال‭ ‬بطولة‭ ‬التايم‭ ‬أتاك،‭ ‬حيث‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬فئة‭ ‬ MA ‭ ‬المتسابق‭ ‬عبدالله‭ ‬السبع،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬كوجه،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فهد‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬وأحرز‭ ‬لقب‭ ‬فئة‭ ‬ MB ‭ ‬علي‭ ‬المنصوري،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مازن‭ ‬دبوس،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فارس‭ ‬المطيري،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬فئة‭ ‬ SA ‭ ‬أحرز‭ ‬اللقب‭ ‬محمد‭ ‬الدوسري،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬حمد‭ ‬البلوشي،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬راشد‭ ‬الأنصاري،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬فئة‭ ‬ SB ‭ ‬أحرز‭ ‬اللقب‭ ‬فؤاد‭ ‬رفيق،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬مازن‭ ‬دبوس،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬فئة‭ ‬ SU ‭ ‬أحرز‭ ‬اللقب‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬أحمد‭ ‬باجنيد،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬طارق‭ ‬عصام،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬فئة‭ ‬ ULA ‭ ‬أحرز‭ ‬اللقب‭ ‬معز‭ ‬محمد،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬نواف‭ ‬أحمد‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬أحمد‭ ‬باجنيد،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬فئة‭ ‬ ULB ‭ ‬أحرز‭ ‬اللقب‭ ‬سلمان‭ ‬محمود،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرميح‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬عيسى‭ ‬إبراهيم‭.‬

وفي‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2022‭/‬2023‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬فئة‭ ‬600‭ ‬سي‭ ‬سي‭ ‬محمد‭ ‬أدهم،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬محمد‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬علي‭ ‬أديبي،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬فئة‭ ‬1000‭ ‬سي‭ ‬سي‭ ‬أحرز‭ ‬اللقب‭ ‬نواف‭ ‬الشعيبي،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الكسندر‭ ‬قبزاني،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬حسن‭ ‬العوضي،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭/‬2024‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬فئة‭ ‬600‭ ‬سي‭ ‬سي‭ ‬علي‭ ‬أديبي،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬علي‭ ‬بوشهري‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬خالد‭ ‬اليعقوب،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬فئة‭ ‬1000‭ ‬سي‭ ‬سي‭ ‬أحرز‭ ‬اللقب‭ ‬حسن‭ ‬العوضي،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬نواف‭ ‬الشعيبي‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬بندر‭ ‬بوهلول‭.‬

كما‭ ‬سيتم‭ ‬تكريم‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬الذي‭ ‬قاموا‭ ‬برحلة‭ ‬تاريخية‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬دراجاتهم‭ ‬النارية‭ ‬وصولاً‭ ‬لقارة‭ ‬أوروبا‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬الأبطال‭ ‬بكلمة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬تكريم‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الفئات،‭ ‬وقد‭ ‬وجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬الجزيلين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬جميع‭ ‬المنظمين‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬لهذه‭ ‬البطولات‭ ‬والسباقات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ودعم‭ ‬الحلبة‭ ‬الدولية‭ ‬وما‭ ‬قدمه‭ ‬المتسابقون‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬فنية‭ ‬رفيعة‭.‬


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