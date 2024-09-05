اتحاد السيارات يكرم أبطال الموسم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يشهد مساء اليوم الجمعة الموافق 6 من سبتمبر 2024 عند الساعة 7 مساءً حفل تكريم أبطال بطولات الأوتوكروس، الدريفت، الدراجات النارية والتايم أتاك للموسمين 2023 و2024 وذلك بحلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات.
حيث سيتم تكريم أبطال بطولة البحرين الوطنية للأوتوكروس، حيث حقق لقب فئة SA عبدالله الدوسري، المركز الثاني حمد البلوشي، المركز الثالث محمد الدوسري، أبطال فئة SB المركز الأول فؤاد رفيق، المركز الثاني أحمد الجمال، المركز الثالث عبدالله إياد، أبطال فئة MA المركز الأول علي المنصوري، المركز الثاني عبدالله السبع، المركز الثالث مشاري العبري، أبطال فئة MB المركز الأول عيسى عبدالله، المركز الثاني فارس المطيري، المركز الثالث راشد الأسمري، أبطال فئة SU المركز الأول طارق محمود، المركز الثاني حسن العباسي، المركز الثالث نجلاء الهاشل، أبطال فئة UL المركز الأول عبدالعزيز الرامح، المركز الثاني سلمان عبدالله والمركز الثالث خالد الجمال.
وفي بطولة البحرين الوطنية للدريفت حقق لقب الموسم على مستوى فئة البرو المتسابق البحريني سلمان محمود، المركز الثاني حسين محمود والمركز الثالث مشعل عبدالعزيز، وعلى مستوى فئة سيمي برو أحرز لقب هذه الفئة عيسى محمود، المركز الثاني عبدالله، والمركز الثالث عادل الصمدي، وعلى مستوى فئة الستريت أحرز لقب هذه الفئة المتسابق الشيخ جابر بن علي آل خليفة، المركز الثاني حمد البلوشي والمركز الثالث سلمان المناعي.
كما سيتم تكريم أبطال بطولة التايم أتاك، حيث أحرز لقب فئة MA المتسابق عبدالله السبع، المركز الثاني عبدالعزيز كوجه، المركز الثالث فهد عبدالرحمن، وأحرز لقب فئة MB علي المنصوري، المركز الثاني مازن دبوس، المركز الثالث فارس المطيري، وعلى مستوى فئة SA أحرز اللقب محمد الدوسري، المركز الثاني حمد البلوشي، والمركز الثالث راشد الأنصاري، وعلى مستوى فئة SB أحرز اللقب فؤاد رفيق، المركز الثاني يوسف عبدالعزيز، وفي المركز الثالث مازن دبوس، وعلى مستوى فئة SU أحرز اللقب إبراهيم عبدالرحمن، المركز الثاني أحمد باجنيد، المركز الثالث طارق عصام، وعلى مستوى فئة ULA أحرز اللقب معز محمد، المركز الثاني نواف أحمد والمركز الثالث أحمد باجنيد، وعلى مستوى فئة ULB أحرز اللقب سلمان محمود، المركز الثاني عبدالعزيز الرميح والمركز الثالث عيسى إبراهيم.
وفي بطولة البحرين الوطنية للدراجات النارية للموسم الرياضي 2022/2023 أحرز لقب فئة 600 سي سي محمد أدهم، المركز الثاني محمد عبدالعزيز، المركز الثالث علي أديبي، وعلى مستوى فئة 1000 سي سي أحرز اللقب نواف الشعيبي، المركز الثاني الكسندر قبزاني، المركز الثالث حسن العوضي، وعلى مستوى الموسم الرياضي 2023/2024 أحرز لقب فئة 600 سي سي علي أديبي، المركز الثاني علي بوشهري والمركز الثالث خالد اليعقوب، وعلى مستوى فئة 1000 سي سي أحرز اللقب حسن العوضي، المركز الثاني نواف الشعيبي والمركز الثالث بندر بوهلول.
كما سيتم تكريم أعضاء لجنة البحرين للدراجات النارية الذي قاموا برحلة تاريخية انطلاقاً من مملكة البحرين على متن دراجاتهم النارية وصولاً لقارة أوروبا.
ومن المقرر أن ينطلق حفل تكريم الأبطال بكلمة من الاتحاد البحريني للسيارات ثم يتم تكريم الأبطال في جميع الفئات، وقد وجه الاتحاد البحريني للسيارات الشكر والامتنان الجزيلين على ما قدمه جميع المنظمين من جهود أسهمت في تحقيق النجاح لهذه البطولات والسباقات الوطنية، ودعم الحلبة الدولية وما قدمه المتسابقون من مستويات فنية رفيعة.
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