المنامة يقدم ((نوروز)) على طريقة سوبر ماريو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد الذهبة
الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بطريقة مختلفة أعلن نادي المنامة تعاقده مع كابتن الفريق الأول لكرة السلة «حسن نوروز»، حيث قدم نوروز على طريقة سوبر ماريو الشخصية الخيالية ضمن سلسلة ألعاب الفيديو وهي من تصميم المصمم الياباني شيغيرو مياموتو، وقد عرفها جيلا الثمانينيات والتسعينيات بالتحديد قبل تطور الألعاب الإلكترونية، وبحسب المعلومات نجح المنامة بعد مفاوضات ماراثونية في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب حول الاستمرار لموسمين وإنهاء المشوار بحفل اعتزال في النادي الأم.
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