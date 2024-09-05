المنامة يقدم ((نوروز)) على طريقة سوبر ماريو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00





بطريقة‭ ‬مختلفة‭ ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬كابتن‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬‮«‬حسن‭ ‬نوروز‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬نوروز‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬سوبر‭ ‬ماريو‭ ‬الشخصية‭ ‬الخيالية‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬المصمم‭ ‬الياباني‭ ‬شيغيرو‭ ‬مياموتو،‭ ‬وقد‭ ‬عرفها‭ ‬جيلا‭ ‬الثمانينيات‭ ‬والتسعينيات‭ ‬بالتحديد‭ ‬قبل‭ ‬تطور‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وبحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬نجح‭ ‬المنامة‭ ‬بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬ماراثونية‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬حول‭ ‬الاستمرار‭ ‬لموسمين‭ ‬وإنهاء‭ ‬المشوار‭ ‬بحفل‭ ‬اعتزال‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الأم‭.‬