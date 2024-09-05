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بن جمال يختتم مهمته في دورة الألعاب الباراتيكوندو البارالمبية

9/5/2024 7:27:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أنهى‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جمال،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للباراتيكوندو،‭ ‬مهمته‭ ‬بنجاح‭ ‬كعضو‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الإشرافية‭ ‬والرقابية‭ ‬لمنافسات‭ ‬الباراتيكوندو،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ ‭ ‬باريس‭. ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬بن‭ ‬جمال،‭ ‬الذي‭ ‬يواصل‭ ‬تأكيد‭ ‬مكانته‭ ‬كأحد‭ ‬القادة‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬التايكوندو‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

وتشرف‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جمال،‭ ‬خلال‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬بزيارة‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وعلي‭ ‬الماجد،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭. ‬وتناولت‭ ‬الزيارة‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬اللجان‭ ‬المختلفة‭ ‬لدعم‭ ‬وتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬المشاركات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭. ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المناقشات‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬الفعّال‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬للرياضيين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الألعاب‭.‬

وخلال‭ ‬زيارته،‭ ‬شارك‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬استراتيجي‭ ‬مع‭ ‬شونجون‭ ‬شو،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكواندو،‭ ‬بحضور‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الباراتيكوندو‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتيكوندو،‭ ‬ومحمد‭ ‬بن‭ ‬جمال،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للباراتيكوندو‭. ‬وركز‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬بحث‭ ‬آليات‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬التايكوندو‭ ‬لذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬القادمة‭. ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬الدائم‭ ‬بدعم‭ ‬رياضة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬وتعزيز‭ ‬تواجدها‭ ‬الفعّال‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

وأعرب‭ ‬الأستاذ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬المتواصل‭ ‬وتشجيعه‭ ‬المستمر‭ ‬للرياضة‭ ‬والرياضيين،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الدولي‭ ‬الهام‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أثنى‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬رياضة‭ ‬التايكوندو،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬الرفيع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكواندو‭ ‬يعزز‭ ‬مكانته‭ ‬كخبير‭ ‬فني‭ ‬وإداري‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي،‭ ‬ويعكس‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭.‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬تلقى‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬إشادة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكواندو،‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬واللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية،‭ ‬تقديرًا‭ ‬لأدائه‭ ‬المتميز‭ ‬ومساهماته‭ ‬الفعّالة‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬احترافية‭ ‬عالية‭ ‬والتزامًا‭ ‬قويًا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬رياضة‭ ‬التايكوندو‭.‬

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