بن جمال يختتم مهمته في دورة الألعاب الباراتيكوندو البارالمبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أنهى محمد بن جمال، رئيس اللجنة الآسيوية للباراتيكوندو، مهمته بنجاح كعضو في اللجنة الإشرافية والرقابية لمنافسات الباراتيكوندو، التي أقيمت على هامش دورة الألعاب البارالمبية في العاصمة الفرنسية – باريس. هذا الإنجاز يعد خطوة هامة في مسيرة بن جمال، الذي يواصل تأكيد مكانته كأحد القادة البارزين في رياضة التايكوندو على المستوى الدولي.
وتشرف محمد بن جمال، خلال تواجده في باريس، بزيارة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، وعلي الماجد، الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية، والشيخ سلطان بن دعيج آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة. وتناولت الزيارة مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين اللجان المختلفة لدعم وتطوير رياضة ذوي العزيمة في المنطقة، بما يسهم في رفع مستوى المشاركات البحرينية في المحافل الرياضية الدولية. تأتي هذه المناقشات ضمن إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مملكة البحرين لتعزيز حضورها الفعّال على الساحة الرياضية العالمية وتوفير الدعم الكامل للرياضيين في كافة الألعاب.
وخلال زيارته، شارك الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، في لقاء استراتيجي مع شونجون شو، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، بحضور كلٍ من رئيس لجنة الباراتيكوندو بالاتحاد الدولي للتيكوندو، ومحمد بن جمال، رئيس اللجنة الآسيوية للباراتيكوندو. وركز الاجتماع على بحث آليات تعزيز التعاون بين اللجنة البارالمبية البحرينية والاتحاد الدولي، مع التركيز على تطوير رياضة التايكوندو لذوي العزيمة وفتح آفاق جديدة لتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات الدولية القادمة. هذا اللقاء الاستراتيجي يعكس التزام البحرين الدائم بدعم رياضة ذوي العزيمة وتعزيز تواجدها الفعّال في الساحة الرياضية العالمية.
وأعرب الأستاذ محمد بن جمال عن خالص شكره وتقديره للشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، على دعمه المتواصل وتشجيعه المستمر للرياضة والرياضيين، معربًا عن فخره واعتزازه بتمثيل مملكة البحرين في هذا المحفل الدولي الهام. من جانبه، أثنى الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة على الجهود المتميزة التي يبذلها محمد بن جمال في خدمة رياضة التايكوندو، مشيرًا إلى أن تعيينه في هذا المنصب الرفيع من قبل الاتحاد الدولي للتايكواندو يعزز مكانته كخبير فني وإداري من الطراز الأول على الصعيد العالمي، ويعكس مكانة مملكة البحرين المرموقة في المجال الرياضي.
وفي الختام، تلقى محمد بن جمال إشادة واسعة من الاتحاد الدولي للتايكواندو، واللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية، تقديرًا لأدائه المتميز ومساهماته الفعّالة في إنجاح هذه البطولة العالمية، مما يعكس احترافية عالية والتزامًا قويًا في خدمة رياضة التايكوندو.
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