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صاروخ فيغا الأوروبي في رحلته الأخيرة وضع قمرا اصطناعيا بالمدار

9/5/2024 7:26:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد صاروخ «فيغا» استعادة أوروبا سيادتها الفضائية بوضعه في المدار قمرا اصطناعيا مخصصا للمراقبة، منجزا بنجاح رحلته الأخيرة بعدما أقلع من مركز كورو للفضاء في غويانا الفرنسية.
وكانت شركة «أريان سبايس» أعلنت إرجاء موعد إقلاعه أربعا وعشرين ساعة «بسبب مشكلات كهربائية في التوصيلات الأرضية». وحصلت عملية الإطلاق في نهاية المطاف بحسب فرانس برس في الموقع.
وأفاد مركز غويانا عبر منصة «إكس» بأن «رحلة (فيغا) الأخيرة أقلعت بنجاح من القاعدة الفضائية الأوروبية!».
وحمل الصاروخ القمر الاصطناعي «سنتينل 2 سي» المدرج ضمن برنامج «كوبرنيكوس» التابع للاتحاد الأوروبي، ونجح في وضعه في مدار متزامن مع الشمس على علو يناهز 775 كيلومترا، بعد 57 دقيقة و27 ثانية من الإقلاع، وفق ما شرحت «أريان سبايس» لاحقا عبر «إكس».

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