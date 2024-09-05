صاروخ فيغا الأوروبي في رحلته الأخيرة وضع قمرا اصطناعيا بالمدار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أكد صاروخ «فيغا» استعادة أوروبا سيادتها الفضائية بوضعه في المدار قمرا اصطناعيا مخصصا للمراقبة، منجزا بنجاح رحلته الأخيرة بعدما أقلع من مركز كورو للفضاء في غويانا الفرنسية.
وكانت شركة «أريان سبايس» أعلنت إرجاء موعد إقلاعه أربعا وعشرين ساعة «بسبب مشكلات كهربائية في التوصيلات الأرضية». وحصلت عملية الإطلاق في نهاية المطاف بحسب فرانس برس في الموقع.
وأفاد مركز غويانا عبر منصة «إكس» بأن «رحلة (فيغا) الأخيرة أقلعت بنجاح من القاعدة الفضائية الأوروبية!».
وحمل الصاروخ القمر الاصطناعي «سنتينل 2 سي» المدرج ضمن برنامج «كوبرنيكوس» التابع للاتحاد الأوروبي، ونجح في وضعه في مدار متزامن مع الشمس على علو يناهز 775 كيلومترا، بعد 57 دقيقة و27 ثانية من الإقلاع، وفق ما شرحت «أريان سبايس» لاحقا عبر «إكس».
MENAFN05092024000130011022ID1108642760
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.