توقيع أول معاهدة دولية للاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
وقعت مستشارة المملكة المتحدة وزيرة
الدولة لشؤون العدل البريطانية شابانا محمود أمس أول معاهدة
دولية ملزمة قانونيا لضبط الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي.
وقالت وزارة العدل البريطانية في بيان إن المعاهدة التي اعتمدها «مجلس أوروبا» تلزم الاطراف الموقعة باتخاذ إجراءات جماعية لإدارة منتجات الذكاء الاصطناعي وحماية الأفراد من احتمالات سوء استخدامه مثل انتشار معلومات مغلوطة ما قد يؤدي إلى قرارات متحاملة.
ونقل البيان عن الوزيرة البريطانية القول إن «الذكاء الاصطناعي يحسن وبشكل جذري الخدمات العامة ويحفز النمو الاقتصادي ولكن يتعين استخدامه بحذر».
وأوضحت أن هذه المعاهدة تعد «خطوة أساسية» تضمن الاستفادة من هذه التكنولوجيا الجديدة دون الإضرار بالقيم الإنسانية مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وذكر البيان أن المعاهدة تتضمن ثلاث ضمانات شاملة وهي: حماية حقوق الإنسان بما في ذلك الاستخدام اللائق لبيانات الأفراد واحترام خصوصيتهم وتجنب التفرقة.
ويحمي الضمان الثاني الديموقراطية بمنع تهميش المؤسسات الحكومية فيما يحمي الضمان الثالث سيادة القانون بإلزام الدول الموقعة بضبط تفاصيل مخاطر الذكاء الاصطناعي وحماية مواطنيها من الأضرار المحتملة وضمان استخدامه الآمن.
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