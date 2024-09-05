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توقيع أول معاهدة دولية للاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي

9/5/2024 7:26:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت مستشارة المملكة المتحدة وزيرة الدولة لشؤون العدل البريطانية شابانا محمود أمس أول معاهدة دولية ملزمة قانونيا لضبط الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي.
وقالت وزارة العدل البريطانية في بيان إن المعاهدة التي اعتمدها «مجلس أوروبا» تلزم الاطراف الموقعة باتخاذ إجراءات جماعية لإدارة منتجات الذكاء الاصطناعي وحماية الأفراد من احتمالات سوء استخدامه مثل انتشار معلومات مغلوطة ما قد يؤدي إلى قرارات متحاملة.
ونقل البيان عن الوزيرة البريطانية القول إن «الذكاء الاصطناعي يحسن وبشكل جذري الخدمات العامة ويحفز النمو الاقتصادي ولكن يتعين استخدامه بحذر».
وأوضحت أن هذه المعاهدة تعد «خطوة أساسية» تضمن الاستفادة من هذه التكنولوجيا الجديدة دون الإضرار بالقيم الإنسانية مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وذكر البيان أن المعاهدة تتضمن ثلاث ضمانات شاملة وهي: حماية حقوق الإنسان بما في ذلك الاستخدام اللائق لبيانات الأفراد واحترام خصوصيتهم وتجنب التفرقة.
ويحمي الضمان الثاني الديموقراطية بمنع تهميش المؤسسات الحكومية فيما يحمي الضمان الثالث سيادة القانون بإلزام الدول الموقعة بضبط تفاصيل مخاطر الذكاء الاصطناعي وحماية مواطنيها من الأضرار المحتملة وضمان استخدامه الآمن.

MENAFN05092024000130011022ID1108642759

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