أويسيس تضيف حفلتين لبرنامج جولتها بلندن في 2025

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت فرقة الروك البريطانية «أويسيس» Oasis إضافة حفلتين في لندن تقامان في سبتمبر 2025 إلى برنامج جولة عودتها في صيف السنة المقبلة، نزولا عند «الطلب الهائل»، مشيرة إلى أنها ستغير طريقة بيع تذاكرها بعد جدل سابق.
وأفاد الأخوان ليام ونويل غالاغر عبر منصة «إكس» بأن «حفلتين موسيقيتين أخريين في ملعب ويمبلي أضيفتا بسبب الطلب الهائل». وستقام الحفلتان في 27 و28 سبتمبر 2025، أي بعد أكثر من شهر من الحفلات السبع عشرة المقرر أن تحييها الفرقة في يوليو وأغسطس في المملكة المتحدة وأيرلندا.
وكان الإعلان عن إعادة تشكيل الفرقة الشهيرة بعد خلاف استمر 15 عاما بين ركنيها الشقيقين ليام ونويل غالاغر، أثلج قلوب جمهورها وأثار حماسة كبيرة لحضور سلسلة الحفلات هذه. لكن ملايين المعجبين بالفرقة تهافتوا على شراء تذاكر لحضور إحدى الحفلات في كارديف ومانشستر ولندن وإدنبره ودبلن، فبيعت كلها في يوم واحد، وأثارت الفوضى التي اتسمت بها غضب المعجبين وإحباطهم. وتسبب هذا الإقبال الكبير بأعطال في المواقع المخصصة للمبيعات، وتبين للمعجبين أن «التسعير الديناميكي» المعتمد تسبب في ارتفاع الأسعار.
MENAFN05092024000130011022ID1108642758
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.