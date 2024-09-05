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أويسيس تضيف حفلتين لبرنامج جولتها بلندن في 2025

9/5/2024 7:26:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت فرقة الروك البريطانية «أويسيس» Oasis إضافة حفلتين في لندن تقامان في سبتمبر 2025 إلى برنامج جولة عودتها في صيف السنة المقبلة، نزولا عند «الطلب الهائل»، مشيرة إلى أنها ستغير طريقة بيع تذاكرها بعد جدل سابق.
وأفاد الأخوان ليام ونويل غالاغر عبر منصة «إكس» بأن «حفلتين موسيقيتين أخريين في ملعب ويمبلي أضيفتا بسبب الطلب الهائل». وستقام الحفلتان في 27 و28 سبتمبر 2025، أي بعد أكثر من شهر من الحفلات السبع عشرة المقرر أن تحييها الفرقة في يوليو وأغسطس في المملكة المتحدة وأيرلندا.
وكان الإعلان عن إعادة تشكيل الفرقة الشهيرة بعد خلاف استمر 15 عاما بين ركنيها الشقيقين ليام ونويل غالاغر، أثلج قلوب جمهورها وأثار حماسة كبيرة لحضور سلسلة الحفلات هذه. لكن ملايين المعجبين بالفرقة تهافتوا على شراء تذاكر لحضور إحدى الحفلات في كارديف ومانشستر ولندن وإدنبره ودبلن، فبيعت كلها في يوم واحد، وأثارت الفوضى التي اتسمت بها غضب المعجبين وإحباطهم. وتسبب هذا الإقبال الكبير بأعطال في المواقع المخصصة للمبيعات، وتبين للمعجبين أن «التسعير الديناميكي» المعتمد تسبب في ارتفاع الأسعار.

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