الإحصاء تطوير المنظومة الإحصائية الخليجية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بحثت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية أمس، مع وفد رفيع المستوى من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعزيز التعاون المشترك وتطوير العمل الإحصائي بدول الخليج.
وقالت «الإحصاء» إن الإدارة استضافت وفدا رفيع المستوى من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك في خطوة مهمة لتعزيز التعاون المشترك وتطوير العمل الإحصائي بدول المجلس.
وأضاف البيان أن الزيارة جاءت في إطار حرص الجانبين على تضافر الجهود وتوحيد الرؤى بشأن تطوير المنظومة الإحصائية الخليجية بما يسهم في دعم عملية صنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الإحصائية بدول المجلس.
ونقل البيان عن مدير عام الإدارة المركزية للاحصاء بالتكليف وفاء اليحيى تأكيدها حرص الإدارة على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع المركز، مشيرة إلى أن هذا التعاون يسهم في الارتقاء ورفع كفاءة العمل الإحصائي في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي.
من جانبها، أشادت المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انتصار بنت عبدالله الوهيبية وفق البيان بالجهود التي تبذلها «الإحصاء» الكويتية في تطوير العمل الإحصائي مؤكدة التزام المركز الإحصائي الخليجي بدعم هذه الجهود وتقديم كل أوجه الدعم اللازم.
وأوضح البيان أن الاجتماع بين الجانبين شهد نقاشات مثمرة حول مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها بحث سبل تطوير البنية التحتية الإحصائية في دول المجلس بما في ذلك أنظمة جمع البيانات وتحليلها ونشرها وذلك بهدف توفير بيانات إحصائية ذات جودة عالية في الوقت المناسب.
وذكر أن الجانبين أكدا كذلك على أهمية توحيد المعايير الإحصائية بين دول المجلس بما يضمن مقارنة البيانات وتحليلها بشكل دقيق وموثوق ويسهل اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة إذ اتفق الجانبان على أهمية تبادل الخبرات والمعارف بين الأجهزة الإحصائية الخليجية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال جمع وتحليل البيانات.
وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا أيضا أهمية الاستثمار في بناء القدرات وتطوير الكوادر البشرية الإحصائية من خلال التدريب والتأهيل المستمرة وتوفير الخبرات المتخصصة، بالاضافة إلى بحث جهود الإدارة المركزية للاحصاء بالكويت في العمل على تنفيذ التوصيات الوزارية الخاصة بتوفير بيانات مشروع السوق الخليجية المشتركة.
وبين أن النقاش تناول الفعاليات المقترحة للمشاركة في الاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي، متوقعا أن تسفر هذه الزيارة عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التعاون الإحصائي الخليجي وتطوير منظومة إحصائية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات التنمية المستدامة بدول المجلس.
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