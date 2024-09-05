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الإحصاء تطوير المنظومة الإحصائية الخليجية

9/5/2024 7:26:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحثت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية أمس، مع وفد رفيع المستوى من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعزيز التعاون المشترك وتطوير العمل الإحصائي بدول الخليج.
وقالت «الإحصاء» إن الإدارة استضافت وفدا رفيع المستوى من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك في خطوة مهمة لتعزيز التعاون المشترك وتطوير العمل الإحصائي بدول المجلس.
وأضاف البيان أن الزيارة جاءت في إطار حرص الجانبين على تضافر الجهود وتوحيد الرؤى بشأن تطوير المنظومة الإحصائية الخليجية بما يسهم في دعم عملية صنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الإحصائية بدول المجلس.
ونقل البيان عن مدير عام الإدارة المركزية للاحصاء بالتكليف وفاء اليحيى تأكيدها حرص الإدارة على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع المركز، مشيرة إلى أن هذا التعاون يسهم في الارتقاء ورفع كفاءة العمل الإحصائي في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي.
من جانبها، أشادت المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انتصار بنت عبدالله الوهيبية وفق البيان بالجهود التي تبذلها «الإحصاء» الكويتية في تطوير العمل الإحصائي مؤكدة التزام المركز الإحصائي الخليجي بدعم هذه الجهود وتقديم كل أوجه الدعم اللازم.
وأوضح البيان أن الاجتماع بين الجانبين شهد نقاشات مثمرة حول مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها بحث سبل تطوير البنية التحتية الإحصائية في دول المجلس بما في ذلك أنظمة جمع البيانات وتحليلها ونشرها وذلك بهدف توفير بيانات إحصائية ذات جودة عالية في الوقت المناسب.
وذكر أن الجانبين أكدا كذلك على أهمية توحيد المعايير الإحصائية بين دول المجلس بما يضمن مقارنة البيانات وتحليلها بشكل دقيق وموثوق ويسهل اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة إذ اتفق الجانبان على أهمية تبادل الخبرات والمعارف بين الأجهزة الإحصائية الخليجية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال جمع وتحليل البيانات.
وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا أيضا أهمية الاستثمار في بناء القدرات وتطوير الكوادر البشرية الإحصائية من خلال التدريب والتأهيل المستمرة وتوفير الخبرات المتخصصة، بالاضافة إلى بحث جهود الإدارة المركزية للاحصاء بالكويت في العمل على تنفيذ التوصيات الوزارية الخاصة بتوفير بيانات مشروع السوق الخليجية المشتركة.
وبين أن النقاش تناول الفعاليات المقترحة للمشاركة في الاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي، متوقعا أن تسفر هذه الزيارة عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التعاون الإحصائي الخليجي وتطوير منظومة إحصائية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات التنمية المستدامة بدول المجلس.

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