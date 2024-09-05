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11 1 تريليون دولار مساهمة سوق السفر بالناتج المحلي العالمي

9/5/2024 7:26:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكر تقرير سنوي صادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي WTTC، وهي منظمة عضوية غير ربحية، أن دولارا واحدا من كل 10 دولارات يتم إنفاقها عالميا في عام 2024 سيكون على السفر، وهو رقم قياسي.
وتقدر WTTC أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام ستزيد بنسبة 12.1% على أساس سنوي إلى 11.1 تريليون دولار، أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويمثل هذا زيادة بنحو 7.5% عن الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2019.
ومن المتوقع أن يساهم الإنفاق على السفر في الاقتصادات الأميركية والصينية والألمانية بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع المجلس أن يدعم القطاع ما يقرب من 348 مليون وظيفة في عام 2024، أو 13.6 مليون وظيفة أكثر من عام 2019، وهو الرقم القياسي السابق قبل الوباء، ويوجد في الولايات المتحدة، حاليا مليون فرصة عمل شاغرة في قطاع الترفيه والضيافة، وفقا لرابطة السفر الأميركية.

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