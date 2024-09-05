11 1 تريليون دولار مساهمة سوق السفر بالناتج المحلي العالمي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ذكر تقرير سنوي صادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي WTTC، وهي منظمة عضوية غير ربحية، أن دولارا واحدا من كل 10 دولارات يتم إنفاقها عالميا في عام 2024 سيكون على السفر، وهو رقم قياسي.
وتقدر WTTC أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام ستزيد بنسبة 12.1% على أساس سنوي إلى 11.1 تريليون دولار، أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويمثل هذا زيادة بنحو 7.5% عن الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2019.
ومن المتوقع أن يساهم الإنفاق على السفر في الاقتصادات الأميركية والصينية والألمانية بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع المجلس أن يدعم القطاع ما يقرب من 348 مليون وظيفة في عام 2024، أو 13.6 مليون وظيفة أكثر من عام 2019، وهو الرقم القياسي السابق قبل الوباء، ويوجد في الولايات المتحدة، حاليا مليون فرصة عمل شاغرة في قطاع الترفيه والضيافة، وفقا لرابطة السفر الأميركية.
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