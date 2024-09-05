دشتي الهامور صيدته صبات جسر جابر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تنمو وتتطور هواية الصيد «الحداق» باكتساب الخبرة والممارسة، وتنغرس محبتها في النفس وتكبر مع مرور الأيام ويقطف ثمار النجاح بعد سنين، صفحة «بحري» اليوم تلتقي الحداق حبيب دشتي الذي عشق مسكة الخيط واكتسب الخبرة، وفاز بأغلب أنواع الأسماك، وما افضل المحادق التي ذهب إليها، وأسباب تغير أماكن وعبور أسماك الشيم، وأفضل مواقع الصيد حاليا، ومتى يكون موسم صيد سيد المائدة الهامور، وأفضل مايات صيد السبيطي والمزيزي وأماكنها وييمتها، كما أطلعنا دشتي على مواسم صيد الچنعدة وطرق صيدها، وأفضل ييمة لشعم «الجوكر» ولماذا يكثر في الحيشان والرشدان، ومتى يبدأ النقرور الدخول للحيشان، ولماذا أصبحت الربيانة «الفرش» شحيحة، وأكثر هموم أهل البحر والكلمة الأخيرة التي وجهها لإخوانه الحداقة، فإلى التفاصيل.
تولعت بالصيد وحب البحر في سنة 2004 وكنت أطلع مع صديقي وأخي سالم العيناتي، وقد تعلمت أساسيات الصيد الناجح من حسبة المايات والموادع والترديع، ومعرفة مواسم الأسماك وأنواع الييم وأحجام الخيوط حسب نوع السمكة وأشياء أخرى كثيرة، وأكثر محادقنا التي كنا نذهب إليها هي المحادق الشمالية، خصوصا طبعانة عشيرج والأقواع البحرية مثل أقواع الصفر و60، وأغلب طلعاتنا تبدأ من شهر أبريل لغاية شهر نوفمبر.
الشيمة تغير عبورها ومكانها
أفضل أماكن الصيد هذه الأيام هو جسر جابر وجسر الدوحة، وأقدر أقول إن السمچة حاضرة طول السنة، وتتوافر أسماك الشعم، البالول، النويبي، الهامور، بالمختصر المفيد الجسر يعتبر محمية ومرعى طبيعيا للسمچ، ولكن احرص على موسمها، أسماك الشيم ضرب بها الأمثال (ما يصيده الغشيم) ولكن هذه المقولة تغيرت هذه الأيام لأن الجسر غير المايات ومكان عبورها، قبل كنا نصيدها بالدردور على يميامة حية أو عارض القفص وعارض عوهة، وتضرب على العومة، ولكن الآن تنصاد بالجق وبكميات كبيرة، وتبين في اكثر من مكان، خصوصا تحت الجسر، حداقها في الدردور من شهر يونيو ولغاية أغسطس، أما صيدها بطريقة الجق فتبين بالبراد من شهر أكتوبر ولغاية ديسمبر.
محادق السبيطي والمزيزي
بالنسبة حق صيد السبيطي والمزيري محادقها في الشمال والجنوب، واحرص على مايات الحمل من 13 لغاية 17 الشهر العربي وتحصله في الحيشان الرشدان والسكراب وما بين صبات الجسر، وتحصله في المحادق الجنوبية صوب الفنطاس وييمته احرص على أنها تكون من نفس مرعاها مثل زورية حية نغاقة سلس وصلاخة ظلعة، وخيطك حجمه من 45 ولا يتعدى 60 وميدارك 0/4 وركة طويلة بحدود باعين.
الهامور والچنعد
الهامور متواجد طول السنة على الطبعانات وصبات الجسر ييمته يميامة أو يوافة حية أو جم يبلش صيده بعد موسم الفتوح من شهر ابريل لغاية شهر ديسمبر، ويكثر في الاقواع البحرية، خصوصا في شهر نوفمبر، أما الچنعد فدائما يبين عندما يبرد الجو من شهر أكتوبر لغاية مارس، أماكن صيده من الفنطاس إلى أطراف قاروه، وصيده بالقفشة والبورد والجق، وأيضا نيوه كبر وأبدع الشباب هذه الأيام في التشخيط (الحي) عن طريق حمامة أو جشة.
النويبية صارت عزيزة
يضرب شعم (الجوكر) في فصل الصيف على الشريب والمحارة التي تكون على الصبات وأيضا على الجق، وخلال فصل الشتاء يبي الربيانة السعودية أو اليوافة، ويكثر في الحيشان والرشدان على مايات 3 أقدام، والنويبي صارت سمكة عزيزة غير متوافرة بكثرة، وفي السابق كنا نصيد منها كميات طيبة في الدفان والركسة والدعية.
الترديعة حسب جرة الماية
النقرور يبدأ يدخل للدفان في شهر ابريل وبعدها في شهر يونيو تحصله في طبعانة الفنطاس وعوهة، وخلال شهر أكتوبر تحصله بكبر والارياق وييمته المفضلة الربيانة الحية في السابق نحصل على الربيانة الحية عن طريق حضور فيلكا، وفي هذه الأيام أصبحت شحيحة وصيدها متعب، وأيضا ييمته الصلاخة الخثاق أو البربوج، وكل ما كانت الييمة (فرش) أصبحت فرص الصيد اكبر وترديعته الركة أو العلاق حسب جرة الماية.
ختامية
أكثر شيء يضايق كل الحداقة كثرة شباك الصيد «العديد» والقراقير والتلوث، وبعض الشباب المستهترين، خصوصا أهل الجيت سكي، وقلة توافر المراسي البحرية وارتفاع أسعارها وعدم إنشاء مسنات جديدة وصيانة القديمة، كما أوجه كلمة أخيرة إلى كل من يعنيه البحر بأن يحافظ عليه، وأرجو من جميع اخواني الحداقة الاهتمام بعدة السلامة والإسعافات الأولية كاملة دون نقصان، وربي يحفظ الجميع ويرزقهم بالصيد الوفير.
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