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دشتي الهامور صيدته صبات جسر جابر

9/5/2024 7:26:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنمو وتتطور هواية الصيد «الحداق» باكتساب الخبرة والممارسة، وتنغرس محبتها في النفس وتكبر مع مرور الأيام ويقطف ثمار النجاح بعد سنين، صفحة «بحري» اليوم تلتقي الحداق حبيب دشتي الذي عشق مسكة الخيط واكتسب الخبرة، وفاز بأغلب أنواع الأسماك، وما افضل المحادق التي ذهب إليها، وأسباب تغير أماكن وعبور أسماك الشيم، وأفضل مواقع الصيد حاليا، ومتى يكون موسم صيد سيد المائدة الهامور، وأفضل مايات صيد السبيطي والمزيزي وأماكنها وييمتها، كما أطلعنا دشتي على مواسم صيد الچنعدة وطرق صيدها، وأفضل ييمة لشعم «الجوكر» ولماذا يكثر في الحيشان والرشدان، ومتى يبدأ النقرور الدخول للحيشان، ولماذا أصبحت الربيانة «الفرش» شحيحة، وأكثر هموم أهل البحر والكلمة الأخيرة التي وجهها لإخوانه الحداقة، فإلى التفاصيل.
تولعت بالصيد وحب البحر في سنة 2004 وكنت أطلع مع صديقي وأخي سالم العيناتي، وقد تعلمت أساسيات الصيد الناجح من حسبة المايات والموادع والترديع، ومعرفة مواسم الأسماك وأنواع الييم وأحجام الخيوط حسب نوع السمكة وأشياء أخرى كثيرة، وأكثر محادقنا التي كنا نذهب إليها هي المحادق الشمالية، خصوصا طبعانة عشيرج والأقواع البحرية مثل أقواع الصفر و60، وأغلب طلعاتنا تبدأ من شهر أبريل لغاية شهر نوفمبر.
الشيمة تغير عبورها ومكانها
أفضل أماكن الصيد هذه الأيام هو جسر جابر وجسر الدوحة، وأقدر أقول إن السمچة حاضرة طول السنة، وتتوافر أسماك الشعم، البالول، النويبي، الهامور، بالمختصر المفيد الجسر يعتبر محمية ومرعى طبيعيا للسمچ، ولكن احرص على موسمها، أسماك الشيم ضرب بها الأمثال (ما يصيده الغشيم) ولكن هذه المقولة تغيرت هذه الأيام لأن الجسر غير المايات ومكان عبورها، قبل كنا نصيدها بالدردور على يميامة حية أو عارض القفص وعارض عوهة، وتضرب على العومة، ولكن الآن تنصاد بالجق وبكميات كبيرة، وتبين في اكثر من مكان، خصوصا تحت الجسر، حداقها في الدردور من شهر يونيو ولغاية أغسطس، أما صيدها بطريقة الجق فتبين بالبراد من شهر أكتوبر ولغاية ديسمبر.
محادق السبيطي والمزيزي
بالنسبة حق صيد السبيطي والمزيري محادقها في الشمال والجنوب، واحرص على مايات الحمل من 13 لغاية 17 الشهر العربي وتحصله في الحيشان الرشدان والسكراب وما بين صبات الجسر، وتحصله في المحادق الجنوبية صوب الفنطاس وييمته احرص على أنها تكون من نفس مرعاها مثل زورية حية نغاقة سلس وصلاخة ظلعة، وخيطك حجمه من 45 ولا يتعدى 60 وميدارك 0/4 وركة طويلة بحدود باعين.
الهامور والچنعد
الهامور متواجد طول السنة على الطبعانات وصبات الجسر ييمته يميامة أو يوافة حية أو جم يبلش صيده بعد موسم الفتوح من شهر ابريل لغاية شهر ديسمبر، ويكثر في الاقواع البحرية، خصوصا في شهر نوفمبر، أما الچنعد فدائما يبين عندما يبرد الجو من شهر أكتوبر لغاية مارس، أماكن صيده من الفنطاس إلى أطراف قاروه، وصيده بالقفشة والبورد والجق، وأيضا نيوه كبر وأبدع الشباب هذه الأيام في التشخيط (الحي) عن طريق حمامة أو جشة.
النويبية صارت عزيزة
يضرب شعم (الجوكر) في فصل الصيف على الشريب والمحارة التي تكون على الصبات وأيضا على الجق، وخلال فصل الشتاء يبي الربيانة السعودية أو اليوافة، ويكثر في الحيشان والرشدان على مايات 3 أقدام، والنويبي صارت سمكة عزيزة غير متوافرة بكثرة، وفي السابق كنا نصيد منها كميات طيبة في الدفان والركسة والدعية.
الترديعة حسب جرة الماية
النقرور يبدأ يدخل للدفان في شهر ابريل وبعدها في شهر يونيو تحصله في طبعانة الفنطاس وعوهة، وخلال شهر أكتوبر تحصله بكبر والارياق وييمته المفضلة الربيانة الحية في السابق نحصل على الربيانة الحية عن طريق حضور فيلكا، وفي هذه الأيام أصبحت شحيحة وصيدها متعب، وأيضا ييمته الصلاخة الخثاق أو البربوج، وكل ما كانت الييمة (فرش) أصبحت فرص الصيد اكبر وترديعته الركة أو العلاق حسب جرة الماية.
ختامية
أكثر شيء يضايق كل الحداقة كثرة شباك الصيد «العديد» والقراقير والتلوث، وبعض الشباب المستهترين، خصوصا أهل الجيت سكي، وقلة توافر المراسي البحرية وارتفاع أسعارها وعدم إنشاء مسنات جديدة وصيانة القديمة، كما أوجه كلمة أخيرة إلى كل من يعنيه البحر بأن يحافظ عليه، وأرجو من جميع اخواني الحداقة الاهتمام بعدة السلامة والإسعافات الأولية كاملة دون نقصان، وربي يحفظ الجميع ويرزقهم بالصيد الوفير.

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