فلذات الأكباد حصنوا أطفالكم من آفة المخدرات

MENAFN - Al-Anbaa) هناك توجيه نبوي شريف بالرعاية الاجتماعية للطفل منذ نعومة أظافره بشكل بعيد عن الإفراط أو التفريط، ويكون ذلك على نهج الله عزّ وجلّ وتشجيعه على فعل الطاعات والابتعاد عن المحرمات، فولاية الأب على صغيره ولاية إجبارية وليست اختيارية، وعلى الأب أن يعمل لتحسين تربية أبنائه وتوجيههم ومتابعتهم والمحافظة على دينهم وعقولهم، أما عدم متابعتهم وتركهم مع أصدقائهم دون رقابة فيسبب انحراف الأبناء وتقع الكارثة، فكيف نحمي أطفالنا من المخدرات؟قد يتساءل البعض عما إذا كان سن الأطفال الصغار يتناسب مع المعلومات التي نضخها إليهم بخصوص المخدرات او ان ذلك سيسبب لهم التشويش وتفتيح أعينهم على أمور ليسوا بحاجة إلى سماعها في مثل هذه السن المبكرة، والحقيقة أن مثل هذا النوع من التفكير يحرم الأطفال من سماع الحقيقة وتنبيههم مبكرا لخطورة المواد التي قد تصادفهم في الحياة او تعرض لهم من تجار المخدرات ونحن في عصر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المختلفة التي تبث السموم ولم تعد المعلومة حكرا على الوالدين او المدرسة، بل اصبح تناولها على مستويات متعددة من السهولة بمكان لتصبح بمتناول الطفل في أي لحظة.

وعليه لابد من المسارعة بالوقاية وإعطاء الصورة الحقيقية لأطفالنا قبل فوات الأوان. فعلينا أن نعلم الطفل بأن يقول «لا» ولا يمكن قولها إلا إذا تعلم الطفل كيف يعتز برأيه وهذا لا يحدث ما لم يقم الوالدان بتعليم طفلهما هذا الأمر وتشجيعه لقول «لا» للأمور الضارة به إذا ما عرضت عليه من قبل زملائه في المدرسة أو النادي.

كما أن الاطفال يتأثرون بالأفعال أكثر من تأثرهم بالأقوال، ولذلك فلابد للوالدين أن يكونا مثالا وقدوة في افعالهم حتى تتطابق الأقوال مع الأفعال، فالآباء الذين ينهون أبناءهم عن التدخين وهم يدخنون لا يتوقعون أبدا أن يتأثر الأطفال بهذا النهي.

ومن واجبات الوالدين مناقشة صفات الصاحب الصالح او المثالي الذي ينبغي لأبنائنا مصاحبته.

ومن أهم الأمور التي تقي أطفالنا الكثير من المزالق هو تعليم الاطفال صناعة القرار والكثير من الوالدين لا يفطنون لأهمية هذا الأمر وينتهجون معهم أسلوبا ديكتاتوريا يصادرون به آراءهم وقراراتهم واختياراتهم فهم الذين يختارون نوع الحلوى وألوان الملابس وغيره مما يميت خاصية الاختيار ويصبح بعد فترة ألعوبة بأيدي الآخرين، كما يكون الطفل تابعا لغيره من الأطفال أصحاب الشخصية القوية يفعل كل ما يريدون منه.