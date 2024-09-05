اتحاد الصحافيين الخليجيين توحيد الصفوف لمواجهة الإعلام المضلل والحسابات الوهمية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أصدر مجلس إدارة اتحاد الصحافيين الخليجيين بيانا أكدوا فيه أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتعرض للخطر بين حين وآخر من أنظمة وجماعات معلومة المصدر والهدف والمقصد، من خلال استخدام وسائل إعلام مشبوهة ومضللة وحسابات وهمية ومزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يستوجب على الجميع توحيد الصفوف لمواجهة هذه المخاطر.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد بولاية صلالة العمانية بدعوة من جمعية الصحافيين العمانية، حيث شدد البيان على ضرورة دعم ومساعدة الصحافيين على أداء واجبهم وتوفير المصادر والمعلومات الموثقة وفق القواعد المهنية التي تسهم في نشر وتوعية الأفراد والمجتمعات على مواجهة الظواهر السلبية.
وأشار البيان إلى ضرورة إطلاق حملات لمكافحة الذباب الإلكتروني من خلال تكثيف جهود نشر المعلومات الصحيحة وتعزيز الوعي بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول مختلف القضايا ذات الصلة بشعوب المنطقة والرأي العام الخليجي، للحفاظ على وحدة المجتمعات واتساقها مع رؤى وتطلعات قياداتها السياسية.
كما أكد البيان على حرية الرأي والتعبير مع وضع الضوابط التي تضمن أمن وسلامة المجتمعات الخليجية، ودراسة الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من مخاطر سوء استغلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي تقوض الأمن الاجتماعي واستقرار الشعوب وتستهدف إثارة الرأي العام والفتن والكراهية.
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