التطعيمات متوافرة في 43 مركزا و14 مستشفى

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الصحة عن توفير تطعيمات الشتاء من خلال 43 مراكز للصحة الوقائية و14 مستشفى
بمختلف المناطق الصحية لتسهيل الوصول إلى اللقاحات وضمان توفيرها لكل فئات المجتمع.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن منطقة العاصمة الصحية توفر التطعيمات في 14 مركزا للصحة الوقائية، فضلا عن الصحة الوقائية في المستشفى الأميري.
وأضافت أن تلك المراكز هي: «حمد الصقر» بالعديلية، و«عبدالله عبدالمغني» في الفيحاء، و«الاحقاقي» في الدعية، و«علي ثنيان الغانم» في الصليبخات والقيروان، ومركز «الزلزلة» في الدسمة، و«عبدالله عبدالهادي» في اليرموك و«جابر الأحمد قطعة 3»، و«الروضة الصحي»، و«شيخان الفارسي وشريفة العوضي» في السرة، و«منيرة العيار» في كيفان، ومركز «الدوحة» و«شمال الصليبخات»، ومركز «جابر الأحمد قطعة 1».
وأوضحت أن التطعيمات متوافرة في خمس مراكز صحية في منطقة حولي الصحية وتشمل مراكز: «الرميثية» و«ناصر سعود الصباح» و«السالمية الغربي» و«حولي الغربي» و«سلوى التخصصي»، فضلا عن توفرها في الصحة الوقائية في مستشفى «مبارك الكبير».
وذكرت أن التطعيمات متوافرة في تسع مراكز صحية في منطقة الفروانية الصحية هي: مراكز «مناحي العصيمي» و«العارضية الشمالي» و«الجليب الجنوبي» و«الفردوس الجنوبي» و«عبدالله المبارك» و«غرب عبدالله المبارك» و«الرابية» و«النهضة» و«الفروانية الغربي»، بالإضافة إلى الصحة الوقائية في مستشفى الفروانية.
وأشارت إلى وجود سبع مراكز للصحة الوقائية في منطقة الاحمدي الصحية، بالإضافة إلى الصحة الوقائية في مستشفى الاحمدي وتشمل مراكز «الفحيحيل التخصصي» و«الفحيحيل الصحي» و«العقيلة» و«فهد الأحمد» و«شرق الأحمدي» و«علي صباح السالم» و«صباح الأحمد A».
أما في منطقة الجهراء الصحية، فقد بينت الوزارة أن هناك خمسة مراكز بالإضافة إلى الصحة الوقائية في مستشفى الجهراء وتشمل مراكز «الجهراء الصحي» و«العيون» و«سعد العبدالله قطعة 10» و«النعيم» ومركز «الصليبية».
وأضافت أن هناك ثلاثة مراكز في منطقة «مبارك الكبير» الصحية، بالإضافة إلى الصحة الوقائية في مستشفى العدان وتضم مراكز «العدان التخصصي» و«الزهراء» و«عبدالرحمن الزيد» غرب مشرف.
وأشارت إلى أن التطعيمات متوافرة في منطقة الصباح الصحية من خلال مستشفيات «الصباح» و«ابن سينا» و«الولادة» و«الطب النفسي» و«الصدري» ومركز «حسين مكي جمعة» ومركز «علاج الإدمان» ومستشفى «صباح الأحمد للكلى» من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا.
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