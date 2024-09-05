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التطعيمات متوافرة في 43 مركزا و14 مستشفى

9/5/2024 7:26:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الصحة عن توفير تطعيمات الشتاء من خلال 43 مراكز للصحة الوقائية و14 مستشفى بمختلف المناطق الصحية لتسهيل الوصول إلى اللقاحات وضمان توفيرها لكل فئات المجتمع.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن منطقة العاصمة الصحية توفر التطعيمات في 14 مركزا للصحة الوقائية، فضلا عن الصحة الوقائية في المستشفى الأميري.
وأضافت أن تلك المراكز هي: «حمد الصقر» بالعديلية، و«عبدالله عبدالمغني» في الفيحاء، و«الاحقاقي» في الدعية، و«علي ثنيان الغانم» في الصليبخات والقيروان، ومركز «الزلزلة» في الدسمة، و«عبدالله عبدالهادي» في اليرموك و«جابر الأحمد قطعة 3»، و«الروضة الصحي»، و«شيخان الفارسي وشريفة العوضي» في السرة، و«منيرة العيار» في كيفان، ومركز «الدوحة» و«شمال الصليبخات»، ومركز «جابر الأحمد قطعة 1».
وأوضحت أن التطعيمات متوافرة في خمس مراكز صحية في منطقة حولي الصحية وتشمل مراكز: «الرميثية» و«ناصر سعود الصباح» و«السالمية الغربي» و«حولي الغربي» و«سلوى التخصصي»، فضلا عن توفرها في الصحة الوقائية في مستشفى «مبارك الكبير».
وذكرت أن التطعيمات متوافرة في تسع مراكز صحية في منطقة الفروانية الصحية هي: مراكز «مناحي العصيمي» و«العارضية الشمالي» و«الجليب الجنوبي» و«الفردوس الجنوبي» و«عبدالله المبارك» و«غرب عبدالله المبارك» و«الرابية» و«النهضة» و«الفروانية الغربي»، بالإضافة إلى الصحة الوقائية في مستشفى الفروانية.
وأشارت إلى وجود سبع مراكز للصحة الوقائية في منطقة الاحمدي الصحية، بالإضافة إلى الصحة الوقائية في مستشفى الاحمدي وتشمل مراكز «الفحيحيل التخصصي» و«الفحيحيل الصحي» و«العقيلة» و«فهد الأحمد» و«شرق الأحمدي» و«علي صباح السالم» و«صباح الأحمد A».
أما في منطقة الجهراء الصحية، فقد بينت الوزارة أن هناك خمسة مراكز بالإضافة إلى الصحة الوقائية في مستشفى الجهراء وتشمل مراكز «الجهراء الصحي» و«العيون» و«سعد العبدالله قطعة 10» و«النعيم» ومركز «الصليبية».
وأضافت أن هناك ثلاثة مراكز في منطقة «مبارك الكبير» الصحية، بالإضافة إلى الصحة الوقائية في مستشفى العدان وتضم مراكز «العدان التخصصي» و«الزهراء» و«عبدالرحمن الزيد» غرب مشرف.
وأشارت إلى أن التطعيمات متوافرة في منطقة الصباح الصحية من خلال مستشفيات «الصباح» و«ابن سينا» و«الولادة» و«الطب النفسي» و«الصدري» ومركز «حسين مكي جمعة» ومركز «علاج الإدمان» ومستشفى «صباح الأحمد للكلى» من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

MENAFN05092024000130011022ID1108642747

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