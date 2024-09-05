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بالفيديو الغذاء والتغذية إغلاق 4 منشآت وتحرير 21 مخالفة بحولي

9/5/2024 7:26:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
ضمن جهودها لتحقيق الأمن الغذائي بالكويت، نظمت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمحافظة حولي جولة تفتيشية واسعة، أسفرت عن اغلاق 4 منشآت غذائية وتحرير 21 مخالفة، بالإضافة إلى اتلاف 50 كيلو من الدجاج و40 كيلو من اللحم.
وأكد مسؤول النوبة في مركز طوارئ الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمحافظة حولي عادل عوض أنه تم رصد إحدى المنشآت الغذائية تقوم بمخالفة استغلال مساحة وبيع مواد غذائية مغشوشة مجهولة المصدر وعدم التقيد بقواعد واشتراطات النظافة العامة، نظرا لوجود فئران وحشرات وقاذورات منتشرة بالمكان، مبينا أن الدور المنوط بهم كموظفين بالهيئة يقتضي دائما الكشف عن المنشآت الغذائية ورصد المخالفات، وكل من تسبب بها ومعاقبته سواء كان بمحاضر يمكن دفع غرامات مالية لها أو بإغلاق المنشأة.
وقال عوض: رصدنا 21 مخالفة وقمنا بإغلاق 4 منشآت غذائية ومن المخالفات عدم التقيد بقواعد واشتراطات النظافة العامة وبيع مواد غذائية مغشوشة مجهولة المصدر، واستغلال مساحة خارج حدود المنشأة، وتم الاغلاق بسبب مخالفة قرار لائحة التراخيص 25/2017 والقرار الوزاري 20/2017.
من جانبه، قال مساعد مشرف أغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية عادل العباسي ان المخالفات التي تم رصدها كثيرة وإحدى المنشآت لها العديد من المخالفات ومنها استغلال مساحة دون ترخيص (حوالي 20 مترا خارج حدود المنشأة) ومخالفة عدم التقيد بقواعد النظافة وانتشار الاوساخ والقاذورات والفئران الحية، وتداول أغذية مغشوشة لا تحمل بطاقة بيانات.
وذكر العباسي ان هناك مخالفات يجوز فيها التصالح وأخرى لا يجوز كالتي تختص بالأمن الغذائي وصحة المستهلكين، ولهذا يتم عمل اتلاف والتخلص من كميات الأغذية التي يتم ضبطها.
من جهته، قال مفتش الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية خالد القلاف إن هناك انواعا من المخالفات يتم فيها الاغلاق الفوري للمنشأة، واذا ما أراد صاحبها التصالح يقوم بمراجعة الهيئة لمتابعة المخالفة وتقديم طلب لإزالة أسبابها قبل أن يتمكن من فتحها مرة أخرى.
في السياق ذاته، أوضح مفتش أغذية بمحافظة حولي بدر الصفار أن كمية الأغذية المغشوشة التي تم ضبطها تبلغ حوالي 50 كيلو من الدجاج و40 من اللحم، مبينا أنه سيتم اتلاف هذه المضبوطات جميعا، كما تم تحرير عدد كبير من المخالفات منها اشتراطات صحية ومواد غذائية مغشوشة. وحول كيفية اتلاف المواد الغذائية المخالفة بين أن المفتشين يقومون بعمل محضر مخالفة بلائحة الاغذية المغشوشة، حيث يقوم المفتشون بفرز المواد التي سيتم اتلافها وبعد الاتلاف يتم تحويلها إلى البلدية بحسب الكمية.

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