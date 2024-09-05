توقيع عقد أعمال الطرق والبنية التحتية لـ 6568 وحدة في جنوب صباح الأحمد السكنية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
90 مليوناً و11 ألف دينار تكلفة أعمال الطرق والبنية التحتية لـ 6568 وحدة في «جنوب صباح الأحمد السكنية»
وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقد إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات خدمات البنية التحتية لـ 6568 وحدة سكنية في 4 ضواح سكنية ضمن مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية. وقال مدير عام المؤسسة بالتكليف م.راشد العنزي إن العقد جرى توقيعه مع إحدى الشركات العالمية بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليونا و11 ألفا و955 دينارا. ولفت العنزي إلى أن الأعمال تشمل الضواحي N1 وN2 وN3 وN11 في المدينة، مبينا أن هذا العقد هو الثالث والأخير من عقود تنفيذ أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية في مشروع جنوب صباح الأحمد السكنية.
وكشف عن أن مدة تنفيذ العقد حددت بـ 900 يوم، وسبق أن وقعت المؤسسة عقدين لتنفيذ البنية التحتية وأعمال الطرق في المدينة، حيث يغطي العقد الأول الأعمال لـ 7623 وحدة سكنية بالضواحي N5 وN7 وN9 وN10، فيما خصص العقد الثاني لتنفيذ أعمال 6189 وحدة سكنية بالضواحي N4 وN6 وN8.
وأضاف: العقود الثلاثة الخاصة بالبنية التحتية تخدم 20380 وحدة سكنية، مؤكدا أن المؤسسة تتابع تنفيذ أعمال عقد الطرق الرئيسية بالمدينة، الذي يشمل إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية وخزانات مياه الأمطار بالمدينة، كاشفا عن أن نسبة إنجاز الأعمال فيه بلغت 26.54% متقدمة عن الجدول الزمني للمشروع بمقدار 14.79%.
وحول العقود الأخرى الخاصة بمشروع جنوب صباح الأحمد السكنية، لفت العنزي الى أن العمل جار لتنفيذ 4 عقود لتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة 4 محطات رئيسية جهد 400/132/11 ك.ف لتغذية الضواحي السكنية في المدينة بالتيار الكهربائي، حيث حددت مدة تنفيذها بـ 730 يوما.
وتابع: تمت ترسية مناقصتين لتوريد وتركيب وتنفيذ 20 محطة رئيسية جهد 132/11 ك.ف بالضواحي السكنية، ويجري العمل على استكمال الإجراءات للتوقيع على عقدي التنفيذ، مؤكدا أن المؤسسة حريصة على أن يتزامن تشغيل هذه المحطات وتوفير التيار الكهربائي بالمدينة مع انتهاء المواطنين من بناء قسائمهم.
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