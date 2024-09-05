توقيع عقد أعمال الطرق والبنية التحتية لـ 6568 وحدة في جنوب صباح الأحمد السكنية

90 مليوناً و11 ألف دينار تكلفة أعمال الطرق والبنية التحتية لـ 6568 وحدة في «جنوب صباح الأحمد السكنية»



وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقد إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات خدمات البنية التحتية لـ 6568 وحدة سكنية في 4 ضواح سكنية ضمن مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية. وقال مدير عام المؤسسة بالتكليف م.راشد العنزي إن العقد جرى توقيعه مع إحدى الشركات العالمية بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليونا و11 ألفا و955 دينارا. ولفت العنزي إلى أن الأعمال تشمل الضواحي N1 وN2 وN3 وN11 في المدينة، مبينا أن هذا العقد هو الثالث والأخير من عقود تنفيذ أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية في مشروع جنوب صباح الأحمد السكنية.

وكشف عن أن مدة تنفيذ العقد حددت بـ 900 يوم، وسبق أن وقعت المؤسسة عقدين لتنفيذ البنية التحتية وأعمال الطرق في المدينة، حيث يغطي العقد الأول الأعمال لـ 7623 وحدة سكنية بالضواحي N5 وN7 وN9 وN10، فيما خصص العقد الثاني لتنفيذ أعمال 6189 وحدة سكنية بالضواحي N4 وN6 وN8.

وأضاف: العقود الثلاثة الخاصة بالبنية التحتية تخدم 20380 وحدة سكنية، مؤكدا أن المؤسسة تتابع تنفيذ أعمال عقد الطرق الرئيسية بالمدينة، الذي يشمل إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية وخزانات مياه الأمطار بالمدينة، كاشفا عن أن نسبة إنجاز الأعمال فيه بلغت 26.54% متقدمة عن الجدول الزمني للمشروع بمقدار 14.79%.

وحول العقود الأخرى الخاصة بمشروع جنوب صباح الأحمد السكنية، لفت العنزي الى أن العمل جار لتنفيذ 4 عقود لتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة 4 محطات رئيسية جهد 400/132/11 ك.ف لتغذية الضواحي السكنية في المدينة بالتيار الكهربائي، حيث حددت مدة تنفيذها بـ 730 يوما.

وتابع: تمت ترسية مناقصتين لتوريد وتركيب وتنفيذ 20 محطة رئيسية جهد 132/11 ك.ف بالضواحي السكنية، ويجري العمل على استكمال الإجراءات للتوقيع على عقدي التنفيذ، مؤكدا أن المؤسسة حريصة على أن يتزامن تشغيل هذه المحطات وتوفير التيار الكهربائي بالمدينة مع انتهاء المواطنين من بناء قسائمهم.