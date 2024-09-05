استعدادات شاملة للعام الدراسي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
«التربية»: ربط بصمة 145 ألف موظف مع الديوان
حددت ساعات العمل الرسمية بديوان عام الوزارة ومناطقها التعليمية
عبدالعزيز الفضلي و«كونا»
أكدت وزارة التربية حرصها على توفير جميع المتطلبات اللازمة للمدارس، بكل المناطق التعليمية في البلاد، استعدادا للعام الدراسي الجديد (2024 - 2025).
وبينت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) ان ضمن استعداداتها استبدال 26993 وحدة تكييف موزعة على جميع المناطق التعليمية.
وقالت إنه تم تجهيز 1686 حافلة مدرسية لنقل الطلاب والطالبات من المدارس وإليها، بهدف تخفيف الازدحام المروري، موضحة أن هناك 19 مدرسة جديدة ستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد بعد أن جهزها القطاع بكل مستلزماتها لتكون في استقبال أبنائنا الطلبة. وأضافت أن ما يقارب 6 ملايين كتاب مدرسي تمت طباعتها ومتابعتها بجميع مراحلها عن طريق قطاع المنشآت والتخطيط ليتم توزيعها على الطلبة مع بداية الدوام.
وذكرت أنه تم تركيب 5125 شاشة تعليمية تفاعلية في جميع المدارس بالمناطق التعليمية لمواكبة التطور التعليمي واستخدام التقنيات للنهوض بالقطاع التعليمي والبحث العلمي في البلاد. هذا، وحددت وزارة التربية ساعات العمل الرسمية في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس التابعة لها، داعية الجميع الى الالتزام بالمواعيد.
ودعا وكيل التعليم العام بالتكليف منصور الظفيري، في نشرة أصدرها للمناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني، إلى ضرورة الالتزام بساعات العمل المعتمدة مع التأكيد على أهمية الالتزام ببصمة الحضور وبصمة التواجد وبصمة الانصراف (3 بصمات يوميا). وأوضح الظفيري انه تم ربط العاملين بوزارة التربية والبالغ عددهم 145 ألفا و123 موظفا وموظفة مع نظام ديوان الخدمة المدنية بناء على مركز العمل المدون في النظم المتكاملة.
ولمزيد من تفاصيل:
حددت وزارة التربية ساعات العمل الرسمية في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس التابعة لها، داعية الجميع إلى الالتزام بالمواعيد المذكورة.
ودعا وكيل التعليم العام بالتكليف منصور الظفيري في نشرة أصدرها للمناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني إلى ضرورة الالتزام بساعات العمل المعتمدة وفق الفئات المذكورة مع التأكيد على أهمية ما يلي:
٭ الالتزام ببصمة الحضور وبصمة التواجد وبصمة الانصراف (3 بصمات يوميا).
٭ في حال وجود اختلاف في فترة دوام الموظف عن الأوقات الرسمية المعتمدة لكل فئة، عليه أن تتم مراجعة الشؤون الوظيفية (ديوان عام الوزارة المناطق التعليمية) لتعديل التدرج الوظيفي ومن ثم مراجعة أقسام الإجازات والدوام لتعديل فترة الدوام حسب مركز العمل.
٭ يجب مراعاة ربط الموظف من قبل الشؤون الوظيفية بفترة الدوام الرسمية المعتمدة في ديوان الخدمة المدنية تجنبا لعدم حصول الموظف على الجزاءات الإدارية بسبب اختلاف أوقات الدوام عن مركز العمل.
٭ ضرورة تعريف البصمة لجميع حالات التعيين الجديد وغير المدرجين في النظم عن طريق قسم الإجازات والدوام وربط الموظف على الفئة المناسبة لأوقات مركز عمله حسب التعليمات الواردة في كتاب نظم المعلومات بهذا الشأن (مرفق).
٭ يتم فتح البصمة لجهاز التوجيه الفني وفق الخطة الدراسية للمدارس التي يشرف عليها الموجه الفني والمعتمدة من الموجه الفني الأول بالإضافة إلى مقر عمله الأصلي.
٭ في حال وجود دورات تدريبية، دروس ريادية، لجان خارج مقر العمل زيارات ميدانية اجتماعات، ورش عمل.. الخ، يتم استخدام نموذج رقم (4) والخاص بمهمة التكليف والتي يذكر من خلالها أداء المهمة خارج مقر العمل خلال الأوقات التالية (بداية الدوام أثناء الدوام نهاية الدوام).
وأوضح الظفيري في نشرته انه تم ربط العاملين بوزارة التربية والبالغ عددهم 145 ألفا و123 موظفا وموظفة مع نظام ديوان الخدمة المدنية بناء على مركز العمل المدون في النظام.
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