استعدادات شاملة للعام الدراسي



«التربية»: ربط بصمة 145 ألف موظف مع الديوان حددت ساعات العمل الرسمية بديوان عام الوزارة ومناطقها التعليمية





عبدالعزيز الفضلي و«كونا»

أكدت وزارة حرصها على توفير جميع المتطلبات اللازمة للمدارس، بكل المناطق التعليمية في البلاد، استعدادا للعام الدراسي الجديد (2024 - 2025).

وبينت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع (إكس) ان ضمن استعداداتها استبدال 26993 وحدة تكييف موزعة على جميع المناطق التعليمية.

وقالت إنه تم تجهيز 1686 حافلة مدرسية لنقل الطلاب والطالبات من المدارس وإليها، بهدف تخفيف الازدحام المروري، موضحة أن هناك 19 مدرسة جديدة ستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد بعد أن جهزها القطاع بكل مستلزماتها لتكون في استقبال أبنائنا الطلبة. وأضافت أن ما يقارب 6 ملايين كتاب مدرسي تمت طباعتها ومتابعتها بجميع مراحلها عن طريق قطاع المنشآت والتخطيط ليتم توزيعها على الطلبة مع بداية الدوام.

وذكرت أنه تم تركيب 5125 شاشة تعليمية تفاعلية في جميع المدارس بالمناطق التعليمية لمواكبة التطور التعليمي واستخدام التقنيات للنهوض بالقطاع التعليمي والبحث العلمي في البلاد. هذا، وحددت وزارة التربية ساعات العمل الرسمية في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس التابعة لها، داعية الجميع الى الالتزام بالمواعيد.

ودعا وكيل التعليم العام بالتكليف منصور الظفيري، في نشرة أصدرها للمناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني، إلى ضرورة الالتزام بساعات العمل المعتمدة مع التأكيد على أهمية الالتزام ببصمة الحضور وبصمة التواجد وبصمة الانصراف (3 بصمات يوميا). وأوضح الظفيري انه تم ربط العاملين بوزارة التربية والبالغ عددهم 145 ألفا و123 موظفا وموظفة مع نظام ديوان الخدمة المدنية بناء على مركز العمل المدون في النظم المتكاملة.

ولمزيد من تفاصيل:

حددت وزارة التربية ساعات العمل الرسمية في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس التابعة لها، داعية الجميع إلى الالتزام بالمواعيد المذكورة.

ودعا وكيل التعليم العام بالتكليف منصور الظفيري في نشرة أصدرها للمناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني إلى ضرورة الالتزام بساعات العمل المعتمدة وفق الفئات المذكورة مع التأكيد على أهمية ما يلي:

٭ الالتزام ببصمة الحضور وبصمة التواجد وبصمة الانصراف (3 بصمات يوميا).

٭ في حال وجود اختلاف في فترة دوام الموظف عن الأوقات الرسمية المعتمدة لكل فئة، عليه أن تتم مراجعة الشؤون الوظيفية (ديوان عام الوزارة المناطق التعليمية) لتعديل التدرج الوظيفي ومن ثم مراجعة أقسام الإجازات والدوام لتعديل فترة الدوام حسب مركز العمل.

٭ يجب مراعاة ربط الموظف من قبل الشؤون الوظيفية بفترة الدوام الرسمية المعتمدة في ديوان الخدمة المدنية تجنبا لعدم حصول الموظف على الجزاءات الإدارية بسبب اختلاف أوقات الدوام عن مركز العمل.

٭ ضرورة تعريف البصمة لجميع حالات التعيين الجديد وغير المدرجين في النظم عن طريق قسم الإجازات والدوام وربط الموظف على الفئة المناسبة لأوقات مركز عمله حسب التعليمات الواردة في كتاب نظم المعلومات بهذا الشأن (مرفق).

٭ يتم فتح البصمة لجهاز التوجيه الفني وفق الخطة الدراسية للمدارس التي يشرف عليها الموجه الفني والمعتمدة من الموجه الفني الأول بالإضافة إلى مقر عمله الأصلي.

٭ في حال وجود دورات تدريبية، دروس ريادية، لجان خارج مقر العمل زيارات ميدانية اجتماعات، ورش عمل.. الخ، يتم استخدام نموذج رقم (4) والخاص بمهمة التكليف والتي يذكر من خلالها أداء المهمة خارج مقر العمل خلال الأوقات التالية (بداية الدوام أثناء الدوام نهاية الدوام).

وأوضح الظفيري في نشرته انه تم ربط العاملين بوزارة التربية والبالغ عددهم 145 ألفا و123 موظفا وموظفة مع نظام ديوان الخدمة المدنية بناء على مركز العمل المدون في النظام.