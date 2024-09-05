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النائب الأول بحث مع وزير الداخلية الإماراتي تعزيز التعاون الأمني والشرطي

9/5/2024 7:26:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين خصوصا في المجالات الأمنية والشرطية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير اليوسف مع الشيخ سيف بن زايد في مقر وزارة الداخلية الإماراتية بأبوظبي أمس الأول الأربعاء، حيث تناول البحث أيضا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأضافت ان الوزير الإماراتي رافق الشيخ فهد اليوسف لدى زيارة الوفد الكويتي إلى الإدارة العامة للسعادة بوزارة الداخلية، حيث اطلعوا على منظومة الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة للمجتمع ووسائل الحوكمة والتقييم والمتابعة من خلال غرفة العمليات المتخصصة وسبل تقديم الخدمات للمتعاملين وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية.
هذا، وعاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إلى البلاد في وقت لاحق الأربعاء بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وقالت هيئة مكتب وزير الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ فهد اليوسف أعرب عن خالص شكره وعظيم امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة. وأعرب الشيخ اليوسف عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرفعة والازدهار وللعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.

MENAFN05092024000130011022ID1108642743

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