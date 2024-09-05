النائب الأول بحث مع وزير الداخلية الإماراتي تعزيز التعاون الأمني والشرطي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية الإماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين خصوصا في المجالات الأمنية والشرطية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير اليوسف مع الشيخ سيف بن زايد في مقر وزارة الداخلية الإماراتية بأبوظبي أمس الأول الأربعاء، حيث تناول البحث أيضا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأضافت ان الوزير الإماراتي رافق الشيخ فهد اليوسف لدى زيارة الوفد الكويتي إلى الإدارة العامة للسعادة بوزارة الداخلية، حيث اطلعوا على منظومة الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة للمجتمع ووسائل الحوكمة والتقييم والمتابعة من خلال غرفة العمليات المتخصصة وسبل تقديم الخدمات للمتعاملين وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية.
هذا، وعاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إلى البلاد في وقت لاحق الأربعاء بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وقالت هيئة مكتب وزير الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ فهد اليوسف أعرب عن خالص شكره وعظيم امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة. وأعرب الشيخ اليوسف عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرفعة والازدهار وللعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.
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