إصابة شابة بشظايا رصاص الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN- أصيبت شابة، مساء اليوم الخميس، بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لـ"وفا" بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة شابة (20 عاما) بشظايا الرصاص في البطن عندما كانت تغلق أحد شبابيك منزلها.

وأضاف حمامرة أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها.