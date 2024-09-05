إصابة شابة بشظايا رصاص الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN- أصيبت شابة، مساء اليوم الخميس، بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لـ"وفا" بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة شابة (20 عاما) بشظايا الرصاص في البطن عندما كانت تغلق أحد شبابيك منزلها.
وأضاف حمامرة أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها.
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