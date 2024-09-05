(محدث) إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس /PNN-أصيب شاب بشظايا الرصاص، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (30 عاما) بشظايا رصاص الاحتلال في الخاصرة، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأفاد مراسلنا، بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية ترافقها جرافة، اقتحمت مخيم بلاطة وسط إطلاق كثيف للرصاص، وانتشار في عدة حارات وتدمير لممتلكات المواطنين، خاصة في شارع السوق وسط المخيم