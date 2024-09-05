(محدث) إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN-أصيب شاب بشظايا الرصاص، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (30 عاما) بشظايا رصاص الاحتلال في الخاصرة، وجرى نقله إلى المستشفى.
وأفاد مراسلنا، بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية ترافقها جرافة، اقتحمت مخيم بلاطة وسط إطلاق كثيف للرصاص، وانتشار في عدة حارات وتدمير لممتلكات المواطنين، خاصة في شارع السوق وسط المخيم
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