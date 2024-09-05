قوات الاحتلال تنسحب من محيط مستشفيي جنين الحكومي وابن سينا

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN- انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيليبعد منتصف ليل الجمعة، من محيط جنين الحكومي، ومستشفى ابن سينا.

وقال شهود عيان لمراسلتنا، إن آليات الاحتلال انسحبت من أمام بوابة مستشفى جنين الحكومي، وعمارة الريان خلف المستشفى والتي اتخذها جنود الاحتلال ثكنة عسكرية ومركز عمليات لعشرة أيام.

كما انسحبت آليات الاحتلال من أمام بوابة الطوارئ لمستشفى ابن سينا، والذي كان محاصراً منذ اليوم الأول للعدوان على جنين.