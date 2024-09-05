قوات الاحتلال تنسحب من محيط مستشفيي جنين الحكومي وابن سينا

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN- انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي
بعد منتصف ليل الجمعة، من محيط مستشفى
جنين الحكومي، ومستشفى ابن سينا.
وقال شهود عيان لمراسلتنا، إن آليات الاحتلال انسحبت من أمام بوابة مستشفى جنين الحكومي، وعمارة الريان خلف المستشفى والتي اتخذها جنود الاحتلال ثكنة عسكرية ومركز عمليات لعشرة أيام.
كما انسحبت آليات الاحتلال من أمام بوابة الطوارئ لمستشفى ابن سينا، والذي كان محاصراً منذ اليوم الأول للعدوان على جنين.
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