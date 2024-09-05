5 اصابات في اعتداءات لقوات الاحتلال على حاجز الجلمة شمالي جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN-
اصيب خمسة مواطنين بجروح ورضوض ليل الجمعة، في اعتداءات لقوات الاحتلال الاسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري شمالي جنين.
وقالت جمعة الهلال الأحمر، إن طواقمها استلمت خمس اصابات بعد الاعتداء على مواطنين بالضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال عند حاجز الجلمة العسكري، ما تسبب بإصابتهم برضوض وكدمات وجروح.
ويدخل العدوان على مدينة ومخيم جنين يومه العاشر، فيما يتسمر دفع تعزيزات عسكرية اسرائيلية باتجاه المدينة.
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