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5 اصابات في اعتداءات لقوات الاحتلال على حاجز الجلمة شمالي جنين

9/5/2024 7:18:43 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN-
اصيب خمسة مواطنين بجروح ورضوض ليل الجمعة، في اعتداءات لقوات الاحتلال الاسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري شمالي جنين.

وقالت جمعة الهلال الأحمر، إن طواقمها استلمت خمس اصابات بعد الاعتداء على مواطنين بالضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال عند حاجز الجلمة العسكري، ما تسبب بإصابتهم برضوض وكدمات وجروح.

ويدخل العدوان على مدينة ومخيم جنين يومه العاشر، فيما يتسمر دفع تعزيزات عسكرية اسرائيلية باتجاه المدينة.

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