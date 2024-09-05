الكرة الذهبية.. ميسي خارج القائمة وفينيسيوس المرشح الأبرز

بات من المؤكد عدم إحراز ليونيل جائزة الكرة الذهبية للمرة التاسعة القياسية في مسيرته، بعدما غاب عن لائحة المرشحين لأفضل في العالم لعام 2024 والتي تضمنت 30 لاعباً، وكشفت عنها مجلة ((فرانس فتبول)) الفرنسية، مقابل هيمنة للاعبي إسبانيا المتوج بكأس أوروبا هذا الصيف وريال مدريد الفائز أبطال أوروبا.

وهي المرة الثانية منذ عام 2005 التي يغيب فيها ميسي والحائز على الكرة الذهبية العام الماضي للمرة الثامنة، عن سباق الفوز بأعرق جائزة فردية في عالم الكرة المستديرة. ويبدو فينيسيوس جونيور من بين أبرز المرشحين لرفع الكرة الذهبية للمرة الأول في مسيرته في الحفل المقرر في باريس في 28 أكتوبر المقبل، بعدما قاد النادي الملكي للقبه الخامس عشر في المسابقة القارية الأم.

ويواجه فينيسيوس جونيور منافسة من العديد من زملائه في ريال على غرار جود بيلينغهام وفيدي فالفيردي وتوني كروس وأنتونيو روديغر، إضافة إلى كيليان مبابي. وترتفع أسهم إرلينغ هالاند في منافسة فينيسيوس بعد تألقه الموسم الماضي وقيادته مانشستر سيتي للقبه الرابع توالياً في الدوري.

وشملت اللائحة أيضاً هاري كين رغم خسارته نهائي كأس أوروبا أمام إسبانيا 1 - 2، إلى جانب عدد كبير من أبطال القارة على غرار داني كارفاخال وأليخاندرو غريمالدو وداني أولمو ورودري ونيكو وليامس ولامين جمال.