تشيلسي يحطم الأرقام القياسية في الإنفاق بـ1.28 مليار يورو

حطم تشيلسي كل الأرقام القياسية، بتصدره لقائمة ضمت 100 نادٍ أنفقت أكبر مبلغ من المال في رسوم الانتقالات لتجنيد أعضاء فريقها الحاليين سواء بشكل دائم أو على سبيل الإعارة، وفقاً لتقرير موقع ((سي أي إي أس)) العالمي لكرة القدم، الذي أشار إلى تصدر تشيلسي للقائمة بعدما أنفق قرابة 1.28 مليار يورو، خلال فترة الدراسة، وإلى أن هذه أعلى القيم مسجلة على الإطلاق حتى 3 سبتمبر الجاري.

ونوه الموقع بأن الأندية الإنجليزية تواجدت بشكل كبير بين قائمة العشرة الأوائل، في الدراسة التي شملت 19 دولة،، حيث احتل ومانشستر سيتي، المركزين الثاني والثالث على التوالي، حيث تجاوزت قيمة الإنفاق لكل منها المليار يورو، ويليهما أرسنال في المركز الرابع بإنفاق 798 مليون يورو، وتوتنهام في المركز الخامس، وأنفق 787 مليون يورو، وليفربول في المركز السابع، وأنفق 735 مليون يورو، ونيوكاسل في المركز التاسع، وأنفق 683 مليون يورو.

ويحتل باريس سان جيرمان الفرنسي، المركز السادس بإنفاق بلغ 772 مليون يورو، ويتفوق على ريال مدريد الإسباني في المركز الثامن، وأنفق 720 مليون يورو، ويوفنتوس الإيطالي في المركز العاشر وأنفق 626 مليون يورو، وهم الأندية الثلاثة الوحيدة في قائمة العشرة الأوائل من خارج الدوري الإنجليزي.

بينما يحتل الهلال السعودي بإنفاق 485 مليون يورو، المركز 13 في القائمة، ليكون صاحب المركز الأول من خارج أندية الدوريات الخمس الكبرى، متقدماً على 3 أندية سعودية أخرى، وهي النصر وأنفق 270 مليون يورو، والاتحاد وأنفق 226 مليون يورو، والأهلي وأنفق 224 مليون يورو، فيما يتفوق فلامنجو وأنفق 208 ملايين يورو، بوضوح على بوتافوجو وأنفق 85 مليون يورو، وبالميراس وأنفق 77 مليون يورو، في أمريكا الجنوبية.