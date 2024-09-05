الحمادي يسير على خطى خليل ويبلغ المحطة السادسة

اختار النجم الدولي إسماعيل الحمادي، شباب الأهلي السابق، ارتداء شعار نادي الحمرية ليذود عن ألوان ((عنابي الهواة)) خلال الموسم المقبل، والذي ينطلق يوم 14 الجاري، واقتفى الحمادي أثر زميله وصديقه فيصل خليل نجم منتخبنا الوطني السابق ولاعب شباب الأهلي الذي أنهى مسيرته الكروية المرصعة بالألقاب مع ((الفرسان)) في الحمرية.

وكان الحمادي قد بدأ مسيرته بنادي بني ياس قبل أن ينتقل إلى فريق الوحدة ومنه لنادي شباب الأهلي الذي حقق معه عديد الألقاب والكؤوس، كما لعب لخورفكان خلال موسمين سابقين، ووقع في الموسم الماضي لفريق صقور الإمارات، حيث لعب بجانب النجم العالمي الدولي الإسباني اندرياس انيستا، ليحط رحاله في محطته السادسة بنادي الحمرية الطامح للصعود والتأهل إلى مصاف دوري أدنوك للمحترفين مع نهاية الموسم الكروي الجديد. فهل يقود الحمادي الحمرية إلى تحقيق حلم جماهير ((عنابي الهواة))؟