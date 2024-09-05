الحمادي يسير على خطى خليل ويبلغ المحطة السادسة

(MENAFN
- Al-Bayan)
اختار النجم الدولي إسماعيل الحمادي، لاعب شباب الأهلي السابق، ارتداء شعار نادي الحمرية ليذود عن ألوان ((عنابي الهواة)) خلال الموسم المقبل، والذي ينطلق يوم 14 الجاري، واقتفى الحمادي أثر زميله وصديقه فيصل خليل نجم منتخبنا الوطني السابق ولاعب شباب الأهلي الذي أنهى مسيرته الكروية المرصعة بالألقاب مع ((الفرسان)) في الحمرية.
وكان الحمادي قد بدأ مسيرته بنادي بني ياس قبل أن ينتقل إلى فريق الوحدة ومنه لنادي شباب الأهلي الذي حقق معه عديد الألقاب والكؤوس، كما لعب لخورفكان خلال موسمين سابقين، ووقع في الموسم الماضي لفريق صقور الإمارات، حيث لعب بجانب النجم العالمي الدولي الإسباني اندرياس انيستا، ليحط رحاله في محطته السادسة بنادي الحمرية الطامح للصعود والتأهل إلى مصاف دوري أدنوك للمحترفين مع نهاية الموسم الكروي الجديد. فهل يقود الحمادي الحمرية إلى تحقيق حلم جماهير ((عنابي الهواة))؟
MENAFN05092024000110011019ID1108642694
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.