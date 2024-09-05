دبي تجمع نجوم الرياضة العالميين

زار عدد من النجوم العالميين مقر مجلس دبي الرياضي، حيث التقى خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي بالإسباني ماركو أسينسيو نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حالياً وريال مدريد سابقاً، والفرنسي بكاري سانيا نجم فريقي آرسنال ومانشستر سيتي سابقاً، وروس هاتشينز التنس البريطاني السابق، بحضور سعيد حارب أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

وأهدى خلفان بلهول إلى النجوم النسخة الإنجليزية من كتاب ((قصتي)) لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأهدى النجم الإسباني ماركو أسينسيو قميصه في نادي باريس سان جيرمان بعد توقيعه عليه، وروس هاتشينز كرة التنس عليها توقيعه إلى نائب رئيس المجلس.

وأعرب ماركو أسينسيو عن سعادته بالتواجد في دبي التي يزورها باستمرار برفقة عائلته وأصدقائه وأبدى إعجابه الشديد بالتطور المعماري والسياحي والرياضي الكبير الذي تشهده المدينة والذي يلمسه في كل زيارة، وأكد أن معظم نجوم الرياضة العالميين يتوقون لزيارة دبي والاستمتاع بأجوائها الرائعة ومنشآتها السياحية والرياضية ذات المستوى العالمي.

وأشاد النجوم بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في جميع المجالات ومن بينها المجال الرياضي، وبالدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي لنشر ممارسة الرياضة واستقطاب وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة التي تستقطب مشاركة ومتابعة فئات كبيرة من المجتمع في دولة الإمارات.

واصطحب سعيد حارب النجوم في جولة بمقر المجلس وأطلعهم على دور الإدارات والأقسام في عمل المجلس، ودليل الفعاليات الرياضية، ومختبر الابتكار، وقدم شرحاً عن الدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي تطوير القطاع الرياضي وجهوده في استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية المتنوعة التي ينظمها ويشرف عليها المجلس، ووضع الخطط واستراتيجيات العمل لسنوات قادمة بما يدعم نشر ممارسة الرياضة بجميع أنواعها.

واستمتع النجوم الثلاثة بممارسة الرياضة في المنشآت الرياضية المتنوعة بدبي المصممة وفق أعلى المعايير الدولية والتي تفضلها المنتخبات والفرق الدولية لإقامة معسكراتها التدريبية فيها، نظراً للإمكانيات المتطورة المتوفرة فيها والبيئة المحيطة بها المناسبة للتدريب على كافة الرياضات.

مسيرة حافلة

وتحفل مسيرة الإسباني ماركو أسينسيو بالعديد من الإنجازات حيث فاز مع فريق باريس سان جيرمان بلقب بطولة فرنسا وكأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي، فريق ريال مدريد بكأس العالم للأندية 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، والدوري الإسباني 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا، كما فاز مع منتخب إسبانيا بلقب بطولة أوروبا تحت 19 سنة، ودوري الأمم الأوروبية 2023، كما فاز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وحصل على العديد من الألقاب الفردية، حيث حقق لقب أفضل لاعب تحت 19 سنة والحذاء الفضي ببطولة أوروبا تحت 21 سنة.

كما حقق الفرنسي بكاري سانيا نجم فريقي آرسنال ومانشستر سيتي سابقاً العديد من الإنجازات خلال مسيرته الرياضية، حيث فاز مع فريق آرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2014، وفاز مع فريق مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية 2016، وفاز مع فريق أيه جيه أوكسير الفرنسي بكأس فرنسا 2005، وكأس إنترتوتو الأوروبية 2007، كما فاز مع فريق مونتريال إمباكت الكندي بكأس كندا 2019.

وفاز لاعب التنس البريطاني روس هاتشينز بعدة ألقاب في فئة الزوجي خلال مسيرته الرياضية، حيث حصل على لقب بطولة غراند سلام، ونهائيات بطولة رابطة لاعبي التنس المحترفين العالمية، وبطولة الماسترز العالمية، وسلسلة رابطة لاعبي التنس المحترفين 500 نقطة، وسلسلة بطولة رابطة لاعبي التنس المحترفين العالمية 250 نقطة.