غوران توميتش: طموح البطائح يتجاوز هدف البقاء

أكد الكرواتي غوران توميتش مدرب البطائح أن طموح فريقه يتجاوز هدف البقاء في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجديد، بعدما اكتسب الخبرة الكافية، وأصبح قادراً على مقارعة أي منافس، كما أنه يضم مجموعة من اللاعبين المتميزين، الذين يستحقون مكانة أفضل، وقال توميتش في تصريح لـ((البيان)): ((لعبنا 3 حتى الآن، خسرنا مباراتين، وتعادلنا في المباراة الأخيرة مع العين، بعدما كنا متأخرين بثلاثية نظيفة، بصرف النظر عن النتائج، لقد ظهرنا بصورة جيدة تعكس المستوى المتطور، الذي وصل إليه البطائح، ولذلك لن يكون هدفنا ضمان البقاء، بل احتلال مركز أفضل من الموسم الماضي)).

وأنهى البطائح موسمه الماضي في المركز السابع بـ37 نقطة بفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز السادس، محققاً بذلك أفضل ترتيب له في دوري المحترفين منذ صعوده لأول مرة في 2022.

وحول قدرة الفريق على تكرار إنجاز الموسم الماضي أكد توميتش أن البطائح يملك كل الإمكانات التي تساعده على مواصلة نتائجه الجيدة، متسلحاً باستقراره الفني.

وكشف توميتش أن المواجهة الأخيرة مع العين، التي نجح فيها فريقه من اختطاف التعادل 3 – 3 تعكس المستوى المتطور، الذي وصل إليه الفريق، وقال إنه ليس من السهل أن تتأخر بثلاثية نظيفة أمام بطل آسيا، ثم تنجح في إعادة المباراة إلى نقطة البداية، وأضاف: ((مباراة لا تصدق، قبلنا 3 أهداف أمام بطل آسيا في أول ربع ساعة، لكن فريقنا أظهر شخصية قوية ورائعة، لا أحد كان يتوقع تلك العودة، وكان بإمكاننا الفوز في النهاية، ستبقى مباراة للتاريخ والتعادل بطعم الفوز لنا، وآمل أن نتمكن من الاستمرار على هذا النحو)).

تحدٍ

وأوضح المدرب الكرواتي الذي يواصل مهامه على رأس الفريق للموسم الثاني على التوالي أنه سعيد بتجربته مع البطائح وراضٍ لما يقدمه الفريق من مستويات جيدة، وقال: ((بالفعل كان الأمر تحدياً كبيراً بالنسبة لي في البداية، لقد جئت من أجل تحقيق نجاح آخر بعد تجربتي الأولى مع النصر في الموسم قبل الماضي، واخترت البطائح، لأنه فريق شاب ولديه إمكانات كبيرة، وأعتقد أننا قدمنا عملاً رائعاً حتى الآن)).

وفي حديثه عن تجربته السابقة مع النصر وصفها توميتش بالرائعة والناجحة بما أنه أعاد الاستقرار إلى الفريق وقاده إلى المركز التاسع، بعد أن واجه أحد أصعب الفترات في تاريخه، وقال إنه فخور بالعمل الذي أنجزه وفريق عمله، ووجه الشكر إلى إدارة النصر، التي منحته الفرصة الأولى للعمل في الدوري الإماراتي، وأضاف: ((دربت النصر في فترة صعبة، وأعتقد أننا نجحنا في تحقيق الهدف المتفق عليه)).

وعن رأيه في النصر حالياً أكد المدرب الكرواتي أنه من الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب، لا سيما أنه يملك قدرات هجومية عالية، بقيادة الثنائي علي مبخوت، وعادل تاعرابت.

وتوقع توميتش أن يرتفع المستوى الفني لدوري المحترفين مقارنة بالموسم الماضي، بفضل استقطاب أغلب الأندية مجموعة من اللاعبين الجيدين وزيادة عدد الأجانب والمقيمين على أرضية الملعب، مشيراً إلى أن فرق المقدمة تحسنت كثيراً، والفرق المرشحة للعب من أجل ضمان البقاء تقدم بدورها مستويات جيدة، ما يجعل المنافسة قوية في جميع المراكز.

عن حظوظ المنتخب الإماراتي في الوصول إلى نهائيات كأس العالم صرح توميتش أن ((الأبيض)) يضم حالياً مجموعة جيدة من اللاعبين الموهوبين والشباب الواعدين، ويعد من أفضل المنتخبات الآسيوية، وفرصته قوية للصعود إلى نهائيات كأس العالم في شكلها الجديد، مشدداً على ضرورة استثمار عامل الأرض والجمهور لكسب أكبر قدر من النقاط على ملعبه.