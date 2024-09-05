الوحدة ينظم احتفالية خاصة لبطل كأس مصر

أقام نادي الوحدة احتفالية خاصة بفريق بيراميدز المصري، تأكيداً على العلاقات الجيدة، التي تربط الناديين، وتفعيلاً لاتفاقية التوأمة التي أبرمها الناديان العام الماضي، وتم تنظيم الاحتفال بمناسبة فوز بيراميدز بلقب كأس مصر الجمعة الماضية عقب تغلبه على نادي زد 1 - 0 في المباراة الختامية كأول لقب في مشوار النادي، الذي تم تأسيسه عام 2018 بمسماه الجديد.

وأقيمت الاحتفالية بقاعة المؤتمرات بنادي الوحدة، بحضور شخصيات بارزة، تقدمها ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، هاني سعيد المدير الرياضي، ومحمد رضا بوبو الفريق، وعدد من الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام.

ووجه ممدوح عيد جزيل شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة على حفاوة الاستقبال داخل النادي، مثمناً العلاقة القوية التي تجمع الناديين، ومعبراً عن سعادته بوجوده في أبوظبي وقال: ((بكل تأكيد تتويجنا بكأس مصر يعتبر نجاحاً نسعد به، خاصة أنها البطولة الأولى للنادي، الشيء الذي يمنحها مذاقاً خاصاً، وهذا الإنجاز يؤكد أن النادي يسير في الطريق الصحيح، لأن بطولة كأس مصر التي انطلقت في عام 1922 أي قبل أكثر من مائة عام بطولة عريقة لم يفز بها سوى 12 نادياً عبر تاريخها الطويل، والآن أصبحنا النادي رقم 13 على مدار 102 عام، وكلها أسباب تجعلنا نفخر بهذا الإنجاز)).

وقال عيد إن إنجاز الفوز بكأس مصر يمنح النادي دافعاً قوياً في الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من البطولات، ذاكراً أن بيراميدز اعتاد منذ ظهوره الأول أن ينافس على مختلف الألقاب بوجود نخبة من اللاعبين المميزين، الذين دافعوا عن شعاره سابقاً وحالياً، وأضاف: نؤكد أننا نسعى في الوقت الراهن للمنافسة في مختلف المسابقات سواء المحلية أو القارية وأعتقد أن النادي جدير بالمنافسة قياساً بالقدرات والإمكانات التي يتمتع بها.