30 مباراة ودية للهواة بالمعسكرات الخارجية

عادت أندية دوري الدرجة الأولى من المعسكرات الخارجية، وانخرط معظم لاعبي هذه الفرق في تدريبات مكثفة تأهباً لانطلاقة دوري الهواة 14 الجاري، وكانت أندية حتا والإمارات والفجيرة والذيد أقامت معسكراتها في تركيا وخاضت هذه الفرق مجتمعة 30 ودية، حيث وقفت الأجهزة الفنية على مدى جاهزية اللاعبين مع وضع الخطط التدريبية التي تخوض بها مواجهات الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

واختار ناديا الظفرة ودبا الفجيرة جمهورية سلوفينيا لإقامة المعسكر الخارجي بعد أن أجرى النواخذة 5 تجارب ودية و4 تجارب لفارس الظفرة، وكان الحمرية قد أقام معسكره الخارجي بجمهورية مصر العربية وخاض 4 ودية كان آخرها أمام فاركو أحد أندية الدوري الممتاز في مصر وتمكن الحمرية من تحقيق الفوز عليه بثلاثية نظيفة.

تدريبات داخلية

وعلى الرغم من إعلان 7 أندية عن وجهتها الخارجية مع نهاية الموسم المنصرم إلا أن هناك أندية لم تتمكن من إقامة المعسكر الخارجي واكتفت بتدريبات داخلية ومباريات ودية لكي يكون اللاعبون في الفورمة.

وعقب العودة من معسكر تركيا حقق فريق الإمارات الفوز في مباراة ودية على ضيفه الموج أحد فرق دوري الدرجة الثانية، وانتهت المباراة بتفوق الصقور بسبعة أهداف مقابل هدف في تجربة مفيدة استعداداً لدوري الدرجة الأولى الذي ينطلق منتصف سبتمبر الجاري.

الجدير بالذكر أن الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى يقام يوم 14 الجاري ويشهد سبع مواجهات تجمع حتا والفجيرة، العربي ويونايتد، الذيد وغلف يونايتد، الظاهرة وفيلتود يونايتد وهما الفريقان الصاعدان حديثاً لدوري الدرجة الأولى، ويلتقي الظفرة بفريق غلف أف سي، ودبا يستقبل الحمرية، ومصفوت ضد الإمارات.