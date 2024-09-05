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مهرجان «بينوس كلاسيك» لبناء الأجسام ينطلق اليوم

9/5/2024 7:18:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف أنيس بينوس، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان بينوس كلاسيك لبناء الأجسام واللياقة البدنية والرياضة المصاحبة، عن تلقي طلبات للاعبين دوليين مميزين في مختلف المسابقات من مختلف دول العالم للمشاركة في البطولة التي تنطلق اليوم بإقامة عملية الوزن، بينما ستقام المنافسات يومي غدٍ وبعد غدٍ في مركز دبي التجاري العالمي.

وأوضح بينوس أن فعاليات مهرجان بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة والذي يقام برعاية مجلس دبي الرياضي وإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بتنظيم نادي بينوس الرياضي في دبي وتبلغ قيمة جوائزه المادية مليوناً و200 ألف درهم، ستشهد مشاركة 800 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم. و

أكد رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الجاهزية التامة لانطلاق المنافسات في جميع الفعاليات الرياضية، بفضل العمل بروح الفريق الواحد والجهود المشتركة ومثمناً دعم ورعاية مجلس دبي الرياضي واتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.

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