مهرجان «بينوس كلاسيك» لبناء الأجسام ينطلق اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف أنيس بينوس، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان بينوس كلاسيك لبناء الأجسام واللياقة البدنية والرياضة المصاحبة، عن تلقي طلبات للاعبين دوليين مميزين في مختلف المسابقات من مختلف دول العالم للمشاركة في البطولة التي تنطلق اليوم بإقامة عملية الوزن، بينما ستقام المنافسات يومي غدٍ وبعد غدٍ في مركز دبي التجاري العالمي.
وأوضح بينوس أن فعاليات مهرجان بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة والذي يقام برعاية مجلس دبي الرياضي وإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بتنظيم نادي بينوس الرياضي في دبي وتبلغ قيمة جوائزه المادية مليوناً و200 ألف درهم، ستشهد مشاركة 800 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم. و
أكد رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الجاهزية التامة لانطلاق المنافسات في جميع الفعاليات الرياضية، بفضل العمل بروح الفريق الواحد والجهود المشتركة ومثمناً دعم ورعاية مجلس دبي الرياضي واتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.
MENAFN05092024000110011019ID1108642689
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.