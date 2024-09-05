فرسان الإمارات جاهزون لبطولة العالم للقدرة في فرنسا

وصل فريق فرسان الإمارات إلى فرنسا استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم، التي تستضيفها ميادين مونبازير غداً تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بمشاركة نخبة من فرسان العالم من 39 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وستقام اليوم إجراءات الفحص البيطري للخيول، وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين قبل 24 ساعة من انطلاق البطولة، التي يتطلع من خلالها فرسان الإمارات إلى استعادة اللقب، بعد إحراز الوصافة في النسخة الماضية ((الإمارات 2023)) بإحراز الفارس سالم حمد ملهوف الميدالية الفضية على صهوة الفرس ((هالة))، والتي حقق على صهوتها اللقب في نسخة ايطاليا 2021، كما يضم فريق الإمارات كوكبة من الفرسان أصحاب الخبرة وهم: سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة ((كاسلبار كدبارا))، وفارس أحمد المنصوري على صهوة ((هدير))، وسعيد أحمد راشد الشامسي، والذي سيشارك على صهوة ((ديفا دي جاليما)) أو ((مبهر))، وسيف أحمد المزروعي مع الجواد ((ماجيك جلين تورك))، وزايد محمد عتيق المهيري على صهوة ((الشميمي))، حيث سيتم الاستقرار النهائي على 5 فرسان، من ضمن القائمة قبل موعد السباق.

وأقيم مساء أمس حفل افتتاح البطولة، بمشاركة 7 دول عربية وخليجية، في مقدمتها الإمارات بجانب البحرين والسعودية وقطر والكويت والأردن والجزائر. وتشتمل منافسات البطولة على فئتي الفردي والفرق، حيث ينافس فريق الإمارات على جميع ألقاب المونديال نظراً للخبرة الكبيرة، التي يملكها فرسان الدولة بمشاركتهم مع أفضل الخيول على مستوى العالم.

سمعة عالمية

وأكد الدكتور محمد عيسى العظب، المدير الإداري لفريق فرسان الإمارات، أن السمعة العالمية والمكانة المرموقة لدولة الإمارات في رياضة الفروسية عموماً، وسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص تضعها دائماً في صدارة المشهد التنافسي العالمي، بفضل المسيرة الحافلة بالإنجازات، التي حققتها الإمارات في تاريخ البطولة، أبرزها تتويج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بلقب بطولة العالم للقدرة 2012 في المملكة المتحدة، وفوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بلقب مونديال 2014 بجمهورية فرنسا، إضافة إلى تحقيق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لقب مونديال 2002 في إسبانيا.

وأضاف: إن فريق الإمارات حرص على اعتلاء منصة التتويج في مختلف بطولات العالم، وتضم المشاركة الحالية مجموعة مميزة من خيرة الفرسان مع أفضل الخيول، والذين استعدوا للبطولة بصورة جيدة، من خلال مختلف المعسكرات المحلية والخارجية، مشيراً إلى أن مسارات البطولة تتميز بالمنحدرات والمرتفعات المفاجئة، ودائماً ما تركز فرنسا مستضيفة البطولة على أن تكون مراحل السباق فيها منحنيات عديدة، للحد من السرعة في السباق، ولكن فرسان الإمارات عودونا على قهر الصعوبات والظروف في مختلف السباقات والبطولات.

ولفت العظب إلى أن الانطلاقة المبكرة للسباق في الساعة 5 ونصف صباحاً قبل نحو ساعة ونصف من شروق الشمس تتطلب الحذر من جميع الفرسان المشاركين، متمنياً السلامة لجميع فرسان الإمارات، الذين سيكونون على قدر التحدي والمسؤولية للعودة بالإنجاز العالمي.

وأكد المدرب إسماعيل محمد جاهزية فريق الإمارات للبطولة، والذي يضم نخبة من فرسان الدولة، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الدعم الكبير لرياضة الآباء والأجداد، مما قاد إلى الصدارة عالمياً في رياضة الفروسية، وسباقات القدرة والتحمل.

وأشاد إسماعيل محمد بفترة الإعداد قبل بطولة العالم، وقال، إنه من أبرز المنتخبات التي تنافس الإمارات على اللقب البحرين وإسبانيا وفرنسا، مشيراً إلى أن قائمة خيول الإمارات تضم نخبة من الأسماء، من بينها الجواد الذي يشرف عليه ((ماجيك غلين تورك)) وصيف كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والفائز بالمركز الأول في افتتاحية سباقات موسم سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة العام الماضي، إضافة إلى تألق الجواد أوروبيا، مؤكداً أن التسلح بالعزيمة والإصرار والعمل بروح الفريق الواحد سيقودنا إلى الإنجاز العالمي خاصة في ظل التحديات، التي قد تواجهنا في البطولة، أبرزها توقعات هطول الأمطار التي قد تؤثر على أرضية السباق.

مؤشرات

من جانبه قال المدرب محمد السبوسي: إن تحضيراتهم في الإسطبل استعداداً للبطولة تختلف عن المشاركات السابقة، حيث تم الاعتماد على تجهيز الخيول محلياً في الدولة لأول مرة بخلاف السنوات الماضية، التي كانت فيها التحضيرات تركز على المشاركة في سباقات الموسم الأوروبي، مؤكداً أن مؤشرات الخيول المشاركة تعد إيجابية، وسيتم الاستقرار بصورة نهائية على الأسماء المختارة من القائمة قبل يوم السباق.

وأضاف السبوسي، إن فرسان الإمارات خاضوا التحدي سابقاً على ميادين مونبازير، بجانب العديد من ميادين القدرة في شتى أنحاء العالم والثقة كبيرة للظهور بصورة مشرفة للإمارات في المحفل العالمي، لافتاً إلى أن طموح منتخب الإمارات اعتلاء منصة التتويج بانتزاع الذهب سواء على مستوى الفردي أو الفرق، وسيعمل الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق الهدف المنشود.