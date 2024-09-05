23 فريقاً من 21 دولة في كأس «دولي رياضات وسباقات الصقور»

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، كشف الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور عن تنظيم النسخة الثانية من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور لفرق الجهات الدولية لمسافة 400 متر خلال الفترة من (17 – 19) ديسمبر من العام الجاري بدبي.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحافي الذي نظمه الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور أمس، بحضور راشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور.

وافتتح راشد بن مرخان وقائع المؤتمر الصحافي بالتأكيد على جاهزية الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور لتنظيم الحدث والإعداد المبكر لفعالياته، مع استعراض اللوائح المنظمة للحدث، والإطلاع على الجوانب الفنية والتنظيمية ووضع التصورات اللازمة لتغطية الجوانب كافة، بداية من وصول الوفود وإجراء القرعة، ثم خوض التدريب الرسمي للكأس الذي يسبق موعد البطولة إضافة إلى توديع الفرق المشاركة.

وأشار راشد بن مرخان إلى أن النسخة الثانية من البطولة ستشهد العديد من الإضافات الجوهرية.

وأضاف: إن مسيرة رياضة الصقور عالمياً توجت بخطوة غير مسبوقة ومبادرة استثنائية طموحة قبل نحو عامين حين وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتأسيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور كجهة رياضية دولية مستقلة تدعم وتخدم جميع الرياضات المرتبطة بسباقات الصقور، وقال ((منذ ذلك الوقت وبتوجيهات ودعم من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، حرصنا على الارتقاء بواقع رياضة الصقور عالمياً والعمل جنباً إلى جنب مع أعضاء الاتحاد وتبني الأفكار والمقترحات والرؤى الكفيلة، بانتشار هذه الرياضة وصياغة أساليب مبتكرة لاستشراف مستقبلها، وتعزيز حضورها على الساحة الرياضية الدولية)).

وتابع بن مرخان : ((اليوم نواصل مسيرة قد بدأناها وسعدنا بنتائجها ومخرجاتها بعد أن تم إطلاق النسخة الأولى لكأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور العام الماضي، بحضور ومتابعة شخصيات رياضية بارزة، ومشاركة دولية واسعة بواقع 15 فريقاً مثّلوا 15 دولة، محققة نجاحاً باهراً في جميع جوانبها، لنجني ثمار هذا النجاح وتتضاعف الأعداد وترتفع نسبة المشاركة في النسخة الثانية إلى 23 فريقاً يمثلون 21 دولة من 4 قارات مختلفة)).