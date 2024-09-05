نورة الكتبي في المركز الخامس بدفع الجلة بـ«بارالمبية باريس»

حققت نورة الكتبي، لاعبة الإمارات لألعاب القوى، المركز الخامس في نهائيات مسابقة دفع الجلة فئة (F32)، التي أقيمت أمس على مضمار ((استاد دي فرانس))، ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024)) المقامة حالياً بالعاصمة الفرنسية.

واستطاعت الكتبي تحقيق 5.92 أمتار في أفضل محاولتها، بينما جاءت زميلتها ذكرى الكعبي في المركز الثاني عشر بمسافة 4.32 أمتار، فيما حصدت المركز الأول الأوكرانية أناستاسيا موسكالينكوف، محققة رقماً عالمياً جديداً، قدره 8.00 أمتار، ونالت الميدالية الذهبية، فيما جاءت في المركز الثاني البرازيلية هيلينا بريتو أوليفيرا وحققت مسافة 7.89 أمتار، وحصدت الفضية، وفازت النيبالية إيفجنيا جلاكتينوفا بالمركز الثالث وحققت مسافة 7.72 أمتار ونالت البرونزية.

وفي نهائي مسابقة دفع الجلة لفئة (F36)، حل محمد الكعبي لاعب منتخبنا الوطني، في المركز الثاني عشر بمسافة 12.24 متراً. وفي منافسات الرماية، لم يتأهل ثنائي منتخبنا الوطني عبدالله سلطان العرياني وسيف النعيمي، إلى نهائيات مسابقة رماية البندقية لمسافة 50 متر مختلط من وضع ((الرقود))، والتي شارك فيها 36 لاعباً ولاعبة، تأهل منهم 8 رماة فقط إلى النهائيات.

ويخوض اليوم، محمد عثمان لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى، منافسات تصفيات سباق 800 متر على الكراسي المتحركة فئة (T34)، على مضمار ((ستاد دي فرانس)) بباريس، على أن تقام النهائيات في حال تأهله إليها غداً.

كما يشارك أحمد البدواوي، لاعب منتخبنا الوطني للدراجات، في منافسات نهائي سباق الطريق فردي ضد الساعة.

رسالة

على صعيد متصل أكدت مريم الظنحاني، لاعبة منتخب الإمارات للجودو، أن مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024)) للمرة الأولى في تاريخها، رسالة لكل فتاة الإمارات من أصحاب الهمم على أنهن قادرات على تخطي أي تحد، وتمثيل الدولة في مختلف المحافل البارالمبية الكبرى وعلى رأسها دورات الألعاب البارالمبية.

وتعد مريم أول إماراتية وخليجية، تخوض منافسات الجودو فئة الإعاقة البصرية، في تاريخ دورات الألعاب البارالمبية، علماً أنها لم تدخل اللعبة إلا منذ أقل من عام.

وأكدت مريم أن ممارسة الرياضة عادة بالنسبة لها منذ صغرها، وبدايتها كانت مع سباقات السرعة في ألعاب القوى وتحديداً لمسافة 100 متر، وحققت فيها ميدالية فضية في بطولة غرب آسيا عام 2009، قبل أن تتحول بعدها إلى رياضة الجودو.

وتشارك اللاعبة في مسابقة فئة J1، وزن فوق 70 كجم، بدورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024)) التي تنطلق منافساتها غداً.