في اللحظة الأخيرة.. هانتر بايدن يعتزم الإقرار بالذنب في قضية التهرّب الضريبي

عرض هانتر، نجل جو بايدن، الخميس الإقرار بذنبه في قضية التهرّب الضريبي، في اللحظة الأخيرة قبل بدء اختيار هيئة المحلّفين في محاكمة من شأنها أن تحرج الرئيس الأمريكي وتشتت انتباهه.

وهانتر البالغ 54 عاما متّهم بعدم دفع ضرائب قدرها 1,4 مليون دولار على مدى العقد الماضي، إذ صرف الأموال بدلا من ذلك على رفاهيته والجنس والمخدرات.

وكان من شأن المحاكمة أن تكشف تفاصيل حياة هانتر التي أقرّ المتّهم وعائلته (بما في ذلك الرئيس) بأنها انحرفت عن مسارها الطبيعي.

لكن بينما كان القاضي مارك سكارسي يستعد صباح الخميس للإشراف على اختيار هيئة المحلّفين، قال محامو بايدن إن موكلهم مستعد للإقرار بذنبه.

وقال المحامي آبي لويل إن بايدن مستعد لإبرام صفقة إقرار بالذنب، رغم أنه سيواصل الإصرار على براءته.

ويُعرض هذا النوع من الصفقات عندما يدرك المتهم بأن المحاكمة ستنتهي على الأرجح بإدانته، حتى وإن كان يصر على براءته.

ولم يتضح بعد إن كان الإقرار بالذنب سينطبق على جميع التهم التسع المرتبطة بالضرائب (ثلاث جنايات وست جنح) تتعلّق بعدم دفع الضرائب.

وأعلن سكارسي عن استراحة ستتيح للمدعين مناقشة الخطوة. ويتوقع أن تنعقد جلسة المحكمة مجددا في وقت لاحق الخميس.

أمضى هانتر بايدن جزءا من العام 2024 في المحكمة إذ أدين في ديلاوير بتهمة الكذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى سلاحا ناريا، وهي جناية.

ويشدد محامو هانتر على أنه أمام المحكمة لسبب وحيد يتعلق بهويته.

يشير فريق الدفاع عنه إلى أن عدم دفع الضرائب كان مجرّد إهمال بسبب حياته الفوضوية التي تخللها إدمان المخدرات وصدمة فقدان شقيقه الأكبر بو الذي توفي عام 2015.

ودفع بايدن الضرائب المتراكمة عليه والغرامات التي فرضتها السلطات وسبق له التوصل إلى صفقة للبقاء خارج السجن.

انهار هذا الاتفاق في اللحظة الأخيرة ويبدو أن بايدن كان يحاول التوصل إلى اتفاق آخر مذاك.

لكن ذلك صعب بالنسبة للمدعين في عام الانتخابات إذ يراقب الجمهوريون كل حركة يقومون بها معتبرين أنه يتم التساهل مع المتهم نظرا لكونه نجل الرئيس.

يمكن لإدانة بايدن أن تؤدي إلى سجنه لمدة تصل إلى 17 عاما. وأما جناية شراء السلاح الناري التي لم يصدر أي حكم عليه فيها بعد، فتحمل عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما كحد أقصى.



