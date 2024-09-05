النفط عند أدنى مستوى في 14 شهراً وسط مخاوف حول الطلب

ظلت أسعار النفط عند أدنى مستوى في 14 شهرا الخميس بعدما وازنت المخاوف بشأن الطلب في الولايات المتحدة والصين والزيادة المحتملة في الإمدادات من ليبيا التأثير الناتج عن التراجع الكبير في المخزونات الأمريكية وتأجيل تحالف أوبك+ لزيادة مقررة في الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا لتبلغ عند التسوية 72.69 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 69.15 دولار للبرميل عند التسوية.

وهذا أدنى إغلاق لخام برنت منذ يونيو

2023 لليوم الثاني على التوالي وأدنى إغلاق لخام غرب تكساس الوسيط منذ ديسمبر 2023 لليوم الثالث على التوالي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت 6.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس .

وجاء هذا أكبر بكثير من تراجع بنحو مليون برميل توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز، لكنه كان متوافقا مع تراجع 7.4 ملايين برميل ذكره معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء.

وتلقت أسواق النفط دعما إضافيا بعدما قال تحالف أوبك+ الخميس إنه اتفق على تأجيل زيادة إنتاج النفط المقررة في أكتوبر لمدة شهرين، وإنه قد يعلق الزيادات لفترة أطول أو يتراجع عنها إذا لزم الأمر.

وقال محللون في بنك الاستثمار الأمريكي جيفريز إن قرار أوبك+ من شأنه أن يؤدي إلى تقليص المعروض في الربع الرابع بنحو 100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميا وبما يكفي لمنع تراكم المخزونات حتى إذا لم يتحسن الطلب من الصين.

وفي ليبيا، سُمح لبعض الناقلات بتحميل الخام من مخزونات الدولة العضو في منظمة أوبك لكن الإنتاج ظل معطلا وسط خلاف سياسي حول البنك المركزي وعائدات النفط.



