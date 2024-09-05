6 قتلى في غارة إسرائيلية على الضفة

أودت غارات إسرائيلية في الضفة الغربية، بحياة 6 أشخاص، بينهم نجل أحد القياديين البارزين المسجونين، وفق ما قال مسؤولون صحيون فلسطينيون، فيما قالت إسرائيل إن جميع القتلى من المسلحين الذين شاركوا في هجمات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، إن غارة ليلية في بلدة طوباس بشمال الضفة الغربية قتلت 5 أشخاص، بينهم محمد الزبيدي، والذي كان والده، زكريا الزبيدي، قيادياً مسلحاً معروفاً خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وشارك في هروب نادر من سجن في العام 2021 قبل اعتقاله وإعادته إلى السجن بعدها بأيام.

وقتل طفل فلسطيني، برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية. وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في بيان، بأن طواقمها تمكنت من نقل الطفل الشهيد 16 عاماً إلى المستشفى، بعد منعها من قبل القوات الإسرائيلية.

وأطلقت القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم الفارعة عدة رصاصات على الطفل ونكلت به ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وقامت بسحبه بواسطة جرافة عسكرية إلى خارج المخيم. وأشارت الوكالة إلى أنه بالتزامن مع اقتحام مخيم الفارعة، قصفت مسيرة مركبة في مدينة طوباس، ما أسفر عن مقتل 5 شبان.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الزبيدي الابن شارك في هجمات على القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وإنه كان مع خلية مسلحة عندما تم استهدافه. وأضاف أن مسلحاً آخر لقي مصرعه في غارة جوية على مخيم الفارعة للاجئين بعد أن ألقى قنبلة حارقة على القوات الإسرائيلية.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطعاً مصوراً قال إنه يظهر تبادل إطلاق النار، مشيراً إلى أن القوات اكتشفت أيضاً قنابل على جانب الطريق في المخيم، والتي يعود تاريخها إلى حرب عام 1948 التي أحاطت بإعلان قيام إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن طائرات سلاح الجو نفذت 3 ضربات محددة على مسلحين مسلحين في منطقة طوباس في شمال غور الأردن شكلوا تهديداً على الجنود.

اعتقالات

إلى ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية 16 فلسطينياً على الأقل من الضفة، بينهم صحفي وفتاة من رام الله، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، والخليل، ونابلس، وأريحا، والقدس، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار البيان إلى أنه منذ إعلان الاجتياح الأخير في الضفة اعتقل أكثر من 195 فلسطينياً، لافتاً أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس.