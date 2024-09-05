إسرائيل و«حماس» تتبادلان اتهامات إفشال مفاوضات غزة

مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، تبادلت إسرائيل وحركة ((حماس)) الاتهامات بشأن تعثر اتفاق الهدنة في القطاع، فيما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقارير عن قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وتبادل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وحركة ((حماس))، الاتهامات بشأن تعثر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وبعد ساعات على اتهام نتنياهو، ((حماس)) برفض كل شيء في محادثات الهدنة، ألقت الأخيرة باللوم عليه في إفشال المساعي عبر الإصرار على عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا في قطاع غزة المحاذي للحدود مع مصر.

وقال نتنياهو: ((رفضت ((حماس)) كل شيء، وعندما نحاول إيجاد أرضية تمهد لإطلاق المفاوضات، يرفضون ويقولون إنه ليس هناك ما يمكن مناقشته)). وشدد نتنياهو على ضرورة إبقاء إسرائيل سيطرتها المستمرة على حدود قطاع غزة مع مصر، مشيراً إلى أن ذلك يشكل جانباً محورياً من هدف الحرب المتمثل في ضمان عدم قدرة ((حماس)) على تكرار هجوم السابع من أكتوبر.

وفي وقت لاحق، نفى نتنياهو، تقارير تفيد بأن المفاوضين اقتربوا من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن هذا غير دقيق تماماً، فهناك قصة أو رواية تدور حول وجود اتفاق يلوح في الأفق، وهذه مجرد رواية كاذبة.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل وافقت على عدة اتفاقات اقترحها المفاوضون، لكن في كل مرة ينهار الاتفاق لأن حماس كانت ترفض باستمرار كل اتفاق من هذه الاتفاقات.

وأوضح نتنياهو، أنهم لا يوافقون على أي شيء: لا على محور فيلادلفيا، ولا على شروط تبادل الرهائن بالمسجونين، ولا على أي شيء، مضيفاً أن حركة حماس تريد فقط خروجنا من غزة حتى يتمكنوا من استعادة السيطرة على غزة والقيام بما توعدوا القيام به. وأكد نتنياهو أن أفضل طريقة لضمان عودة حوالي 100 رهينة متبقين والذين يعتقد أن نصفهم تقريباً لا يزالون على قيد الحياة، تعتمد على استمرار سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا.

بدورها، أكدت حركة ((حماس))، في بيان، أن قرار نتنياهو التوصل لاتفاق بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا يهدف لإفشال المفاوضات، مضيفة: ((لسنا بحاجة إلى مقترحات جديدة، المطلوب الآن هو الضغط على نتانياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه))، في إشارة إلى اقتراح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مايو الماضي، والذي ينص على 3 مراحل تنتهي بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن تصريحات بنيامين نتنياهو تفتقد الواقعية، ويسعى من خلالها إلى تحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله في تحقيق أهدافه في قطاع غزة الذي شهد إبادة جماعية. وأوضح المصدر، أن الأشهر الماضية أثبتت أن نتنياهو لا يهمه عودة المحتجزين الإسرائيليين أحياء طالما ذلك يتعارض مع أهدافه ومصالحه الشخصية.

زيارة حدود

وفي تطور لافت، تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي. وقال الناطق العسكري المصري، العقيد غريب عبدالحافظ، في فيديو مصور، إن جولة رئيس الأركان بدأت بالمرور على القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البري.

ووفق الناطق، أكد رئيس الأركان، أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هي الحفاظ على حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وأن رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلاً بعد جيل. وشدد رئيس الأركان، على أهمية التحلي بالعلم والإرادة والحفاظ على اللياقة البدنية العالية لضمان تنفيذ كافة المهام باحترافية عالية.

مطالب أممية

إلى ذلك، طالبت مسؤولتان أمميتان، بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين، وتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة إلى سكان غزة المنكوبين جراء الصراع.

جاء ذلك خلال الإحاطتين اللتين قدمتهما كل من المسؤولتين الدوليتين روز ماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، وإيديم وسورنو مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، أمام الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، وذلك استجابة لطلبين منفصلين من الجزائر وإسرائيل، لبحث التطورات في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

ورحبت ديكارلو، بالجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، موضحة أنه وبالرغم من أن المفاوضات التي انعقدت مؤخراً في الدوحة والقاهرة حاولت سد الفجوات، إلا أن الخلافات الكبرى بين الجانبين المتصارعين لا تزال قائمة.

جرائم حرب

على صعيد متصل، دعت منظمة العفو الدولية، إلى التحقيق في الحملة العسكرية الإسرائيلية على طول المحيط الشرقي لقطاع غزة باعتبارها جرائم حرب.

وقالت المنظمة إن الجيش الإسرائيلي دمر بشكل غير قانوني أراضي زراعية ومباني مدنية وجرف أحياء كاملة أثناء توسيع منطقة عازلة، مشيرة إلى أنها قامت بتحليل صور الأقمار الاصطناعية ومقاطع الفيديو التي نشرها جنود إسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.

وقالت إريكا جيفارا-روزاس، المديرة بالمنظمة، إن هذه التحليلات كشفت عن نمط يتسق مع التدمير الممنهج لمنطقة بأكملها، وإن الحملة المتواصلة للجيش الإسرائيلي من الدمار في غزة هي من نوع الدمار العشوائي.