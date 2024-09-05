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قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي في دير البلح

9/5/2024 7:18:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها في عدة مناطق في أنحاء قطاع غزة، وقال مسؤولو الصحة في غزة، إن هجوماً جوياً إسرائيليا قتل 5 فلسطينيين في مستشفى الأقصى بدير البلح وسط القطاع، أمس، مشيرين إلى أن القتلى كانوا في خيمة داخل مجمع المستشفى، حيث لجأ نازحون، كما قتل عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ((وفا))، بمقتل 4 فلسطينيين، وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة. وقتل مواطن، وأصيب أكثر من 10 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوب القطاع.

وذكرت ((وفا)) أن الجيش الإسرائيلي نسف عدة مبانٍ سكنية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. ووفق الوكالة ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة، في حصيلة غير نهائية إلى 40861، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 94 ألفاً و398، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء إسرائيل حربها على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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