تطعيم أطفال غزة على قدم وساق

تجمعت حشود من الفلسطينيين، في مراكز طبية بجنوب قطاع غزة، أمس، لتطعيم أطفالهم ضد شلل الأطفال في المرحلة الثانية من حملة شهدت حتى الآن تطعيم 187 ألف طفل. وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، إن الحملة ناجحة حتى الآن وإن كانت معقدة.

وأشارت الوكالة، في بيان، إلى أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال انتقلت إلى المناطق الجنوبية لغزة، وأن معظم الفرق موجودة في خان يونس. وأضافت: في هذا الوقت الحرج، يلزم احترام فترات التوقف في المنطقة لحماية العائلات والعاملين في المجال الإنساني.

ورفضت القوات الإسرائيلية، أمس، التنسيق لدخول الفرق الطبية التابعة للحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال إلى مناطق شرق شارع صلاح الدين، جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أنه كان من المقرر أن تنطلق الحملة إلى محافظة خان يونس ومناطق جنوب القطاع، التي توجد فيها نسبة كبيرة من الفئة المستهدفة من الأطفال، إلا أن القوات الإسرائيلية رفضت التنسيق لدخول طواقم الحملة إلى مناطق جنوب القطاع. وأظهرت لقطات مصورة بثتها الوزارة، حشوداً كبيرة من الفلسطينيين لدى وصولهم إلى منشآت طبية في خان يونس لتطعيم أطفالهم.

بدورها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، اختتمت بنجاح وتمكن خلالها حوالي 200 ألف طفل في وسط القطاع من تلقي الجرعة الأولى. ووفق المنظمة، فإن المرحلة الأولى من حملة التلقيح في وسط القطاع أتاحت تطعيم 187 ألف طفل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: نحن ممتنون لالتزام جميع الأسر والمهنيين الصحيين والقائمين بالتطعيم الذين جعلوا هذه المرحلة من الحملة ناجحة على الرغم من الظروف السيئة في قطاع غزة، نطالب بمواصلة احترام الهدنة الإنسانية، ونواصل الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.

وقالت الفلسطينية النازحة إكرام ناصر، وهي تقف في طابور مع ابنها عند مركز للتطعيم، إن خطر شلل الأطفال فاقم مخاوف الناس، مضيفة: نعيش في خوف من القصف ومن الدمار ومن الإصابات، ونضيف إلى ذلك الخوف من الأمراض التي انتشرت، مثل الأمراض الجلدية، بسبب قلة النظافة والازدحام.

وقال أسامة بريكة، أحد سكان غزة، لدى مرافقته ابن أخيه للمنشأة الطبية لتطعيمه، إن رسالته للعالم هي أنه كما يمدهم باللقاحات من أجل سلامة أطفالهم، فإن عليه أن يمدهم بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب التي وصفها بأنها كارثة حقيقية لهم.