بوتين: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا

في ظل صراع محتدم وقتال ضارٍ بين روسيا وأوكرانيا في عدد من الجبهات، فتح الروس نافذة أمل في السلام عبر إعلان الاستعداد لإجراء مفاوضات مع كييف، وأنهم لا يرون أي شروط مسبقة لإجراء المحادثات، فيما تتأهب كييف لإجراء محادثات مع حلفائها طلباً للدعم العسكري.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس أنه مستعد لإجراء مفاوضات مع كييف على أساس المحادثات التي عقدت في ربيع العام 2022، إذا طلبت أوكرانيا ذلك.

وخلال جلسة حوار في إطار منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في شرق روسيا، قال بوتين: هل نحن مستعدون للتفاوض معهم؟ لم نرفض ذلك أبداً، إذا ظهرت رغبة في التفاوض لدى أوكرانيا لن نرفض، مؤكداً أن هذه المحادثات لن تتم بناء على بعض المطالب العابرة، ولكن يجب أن تستند إلى الوثائق التي تم الاتفاق عليها وتوقيعها في إسطنبول ربيع العام 2022.

وقال بوتين، إن التوغل الأوكراني في منطقة كورسك الروسية لم ينجح في إبطاء التقدم الروسي في شرق أوكرانيا، بل أدى إلى إضعاف دفاعات كييف على الجبهة بشكل عزز موقف موسكو.

وأوضح بوتين أن القوات الروسية بدأت الآن في طرد القوات الأوكرانية تدريجياً من كورسك. وأضاف أن كييف أضعفت دفاعاتها في مواقع أخرى وأتاحت لموسكو تسريع الهجوم في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، مؤكداً مجدداً أن الهدف الأول لموسكو هو السيطرة الكاملة على دونباس.

وفيما أقر بوتين بأن عدم تمديد كييف العقد مع شركة غازبروم لنقل الغاز الروسي إلى الأوروبيين عبر أوكرانيا بعد 31 ديسمبر، سيكبد بلاده خسائر مالية، أكد بوتين، أن بلاده تهدف إلى مواصلة ضخ الغاز عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه أضاف أن موسكو لا تستطيع إجبار كييف على تجديد اتفاقية النقل التي ينتهي أجلها بنهاية العام الجاري.

وفي الشأن الأمريكي، قال بوتين إن روسيا ستدعم نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية. بدوره، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لا ترى أي شروط مسبقة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا في الوقت الراهن، وإن السلطات الروسية لا تناقش إجراء تعبئة جديدة.

طلب دعم

وبينما يستعد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لزيارة قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا اليوم، لإجراء محادثات بشأن المزيد من الدعم الغربي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، يزور وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، والجنرال سي كيو براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، قاعدة رامشتاين الجوية لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، لمناقشة احتياجات كييف.

في الأثناء، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لهدم برج التبريد الذي تضرر في حريق بمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا. وقال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي خلال زيارة للمحطة: هذا البرج الكبير غير قابل للاستخدام في المستقبل، لذلك من المحتمل أن يتم هدمه في وقت ما في المستقبل.

ميدانياً، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن قواتها سيطرت على قرية زافيتني في شرق أوكرانيا. كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام 78 طائرة مسيرة إيرانية الصنع، خلال الليل، مضيفة أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير 60 منها.