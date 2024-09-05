قرقاش: زيارة السيسي لتركيا تحمل في طياتها رؤية إيجابية للمستقبل

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تركيا تحمل في طياتها رؤية إيجابية للمستقبل. وكتب معاليه في تغريدة عبر حسابه على منصة ((إكس)): ((زيارة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا خطوة مهمة نحو تعزيز جسور التواصل الإقليمي، وتحمل في طياتها رؤية إيجابية للمستقبل.. الدول العربية والإقليمية مطالبة اليوم بالتواصل والتعاون وترتيب أولوياتها للتصدي للتحديات وتحقيق الازدهار والاستقرار المشترك)).

يذكر أن الرئيسين المصري، عبدالفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، أكدا في أنقرة، أول من أمس، رغبتهما في تحسين العلاقات الثنائية في شتى المجالات. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع السيسي: ((إن تركيا تريد توطيد علاقاتها مع مصر في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية، مشيراً إلى أن أنقرة تمضي بخطوات ثابتة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع القاهرة، وتشجيع الاستثمارات، وتطوير العلاقات مع مصر في مجال الطاقة)).

ولفت السيسي إلى أن زيارته إلى أنقرة، ومن قبلها زيارة أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي.