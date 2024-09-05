إطلاق نار في ميونيخ قرب مركز توثيق جرائم النازية

أردت الشرطة الألمانية رجلاً بعدما أطلق النار قرب القنصلية العامة الإسرائيلية، ومركز توثيق عن النازية في ميونيخ، وفق ما أفادت السلطات المحلية. وقال يواكيم هيرمان داخلية ولاية بافاريا الألمانية، إن الشرطة قتلت مشتبهاً به في تبادل لإطلاق النار بالقرب من القنصلية الإسرائيلية ومركز لتوثيق جرائم النازية في وسط ميونيخ، مضيفاً: بسبب تدخل الشرطة، تم إيقاف الجاني ويُعتقد أنه توفي في مكان الواقعة.

وقال ناطق باسم شرطة بافاريا، إن الرجل كان يحمل مسدساً بماسورة طويلة ثبت أنه مسدس قديم. وأوضح أن هذا العمل قد يكون مرتبطاً بمكان القنصلية ومركز التوثيق عن النازية وبوقوعه يوم إحياء ذكرى الاحتجاز الدامي للرهائن الإسرائيليين خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ في الخامس من سبتمبر 1972. وأشار هيرمان، إلى أن الشرطة ستحاول استيضاح ما إذا كان للواقعة أي صلة بذكرى الهجوم. بدورها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن القنصلية مغلقة لإحياء ذكرى هجوم ميونيخ ولم يصب أي من موظفيها في الواقعة. ووصفت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، الواقعة بأنها خطيرة، وقالت إن حماية المنشآت الإسرائيلية لها أولوية قصوى.

بدوره، أعرب الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، عن إدانته وفزعه من الهجوم. وقال هرتسوج، عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، عقب محادثة هاتفية مع نظيره الألماني، فرانك فالتر شتاينماير: أريد أن أوجه الشكر لأجهزة الأمن الألمانية على تحركها السريع، وأرسل دعمي لجميع من تم استهدافهم. وقال هرتسوج: في اليوم الذي كان من المقرر أن يقف فيه إخواننا وأخواتنا في ميونيخ لإحياء ذكرى رياضيينا الشجعان الذين قتلوا على يد الإرهابيين قبل 52 عاماً، جاء إرهابي مملوء بالكراهية وسعى مرة أخرى إلى قتل الأبرياء، معاً نقف أقوياء في وجه الإرهاب، معاً سوف ننتصر.